L' anno del calcio internazionale si apre con il Globe Soccer a Dubai

Perché Sergio Mattarella è l'uomo dell'anno : ... Mattarella ha mostrato la propria superiorità, attutendo i colpi degli insulti infamanti e glissando sul vergognoso dietrofront dei gialloverdi, i quali non solo hanno accettato Tria all'Economia, ...

The Guardian : 2018 - anno della Vittoria definitiva di Assad : ... economia e industria, come sottolineato in precedenza dal presidente siriano. La Lega araba studierà la possibilità di riammettere la Siria al prossimo vertice dell'organizzazione, che si terrà il ...

Cristiano Ronaldo personaggio sportivo dell’anno - CR7 tra pesanti accuse e importanti ritorni : “ho la coscienza pulita” : Cristiano Ronaldo pronto al ritorno in Nazionale: le parole dell’attaccante della Juventus dopo la premiazione come personaggio sportivo dell’anno “Non sono ossessionato dai premi individuali. La cosa più importante è vincere trofei collettivi e aiutare la squadra, il resto viene naturalmente“. Lo dice Cristiano Ronaldo in un’intervista con il quotidiano portoghese Record che lo ha scelto come personaggio ...

Ecotassa al via a marzo : i modelli colpiti dalla stangata e quelli che danno diritto al bonus : Con la manovra è arrivato il disco verde anche per la formula bonus/malus sull'acquisto di auto nuove. Ecco cosa prevede...

Sara Menardo è 'il Lodigiano dell'anno 2018' - : Il 'Lodigiano dell'anno 2018' è una lodigiana. Sara Menardo, 24 anni, nuotatrice convocata ai Mondiali Special Olympics di Abu Dhabi del 2019, è risultata la più votata nella prima edizione del ...

Tennis - Murray festeggia la fine del 2018 su Instagram : 'Un anno di m...' : Un anno da lasciarsi alle spalle, in ogni senso: tra quelli che hanno già iniziato il conto alla rovescia, desiderosi che questo 2018 termini al più presto, c'è sicuramente Andy Murray, che non ha ...

La buona notizia dell'anno è arrivata dall'Etiopia : Abiy Ahmed è comunque riuscito a mantenere la rotta, promettendo di combattere l'eccessivo statalismo dell'economia etiope per far sviluppare l'imprenditoria e attirare investimenti dall'estero. L'...

La buona notizia dell’anno è arrivata dall’Etiopia : Naturalmente è meglio essere prudenti, ma resta il fatto che il paese sta vivendo un momento incoraggiante grazie al primo ministro Abiy Ahmed. Leggi

Blob Capodanno 2019 - doppio appuntamento con il meglio del 2018 e degli ultimi 30 anni : "Two Blob is megl' che uan" per salutare il 2018 e accogliere, come merita, un 2019 che già si annuncia teso e faticoso. Come vuole la tradizione di Fine Anno, Blob regala il meglio dell'anno vecchio con una puntata da mezz'ora in onda questa sera, lunedì 31 dicembre, nella consueta collocazione delle 20.00 di Rai 3. Come titolo per questo ultimo appuntamento dell'anno è stato scelto "The Edge of Blob", a simboleggiare anche la continuità ...

Le previsioni del meteo per la notte di San Silvestro e per Capodanno : Se pioverà, nevicherà oppure no durante i festeggiamenti, i trenini, Brigitte Bardot eccetera eccetera

Napoli : i militari della Guardia di Finanza - hanno sequestrato oltre 7 quintali di botti illegali : Con l'approssimarsi delle celebrazioni di fine anno, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli prosegue con l'intensificazione delle attività di contrasto ai fenomeni illeciti in ...

Capodanno in Musica : il cast del concerto di Canale 5 : Luca Carboni alle prove Da qualche anno ormai, la serata di San Silvestro di Canale 5 è tornata ad accendersi a suon di canzoni. Il Capodanno in Musica, che accompagnerà i telespettatori nei festeggiamenti per l’inizio del 2019, stasera sarà nuovamente condotto da Federica Panicucci. Promossa da RadioMediaset in partnership con Radionorba, la manifestazione potrà contare su un cast eterogeneo, alternando artisti che hanno fatto la storia della ...

Capodanno : a Milano primo dell'anno tra mostre e concerto bande musicali : Milano, 31 dic. (AdnKronos) - Inizio dell'anno all'insegna dell'arte e della musica a Milano. Per festeggiare l'arrivo del 2019, domani alle 10.30 tradizionale appuntamento nel cortile d’onore di Palazzo Marino dedicato alle bande musicali cittadine. Nella casa dei milanesi si esibiranno la Civica B

Più di 55 mila imprese italiane legate al business del Capodanno : Per la festività del Capodanno sono in piena produzione più di 55 mila imprese in tutta Italia, questi i numeri emersi dalla Camera di commercio di milano Monza Brianza Lodi su dati del Registro ...