L' anno che verrà | le anticipazioni | ecco gli ospiti di Amadeus per il Capodanno di Raiuno

L'anno che verrà - il Capodanno 2019 in diretta da Matera - condotto da Amadeus : Torna, anche quest'anno, il 31 dicembre, l'appuntamento con la fine delL'anno, in diretta su Rai Uno, L'anno che verrà, il grande spettacolo del Capodanno di Rai1. Sarà Matera, Capitale Europea della Cultura 2019, la cornice de "L'anno che verrà", condotto da Amadeus: un evento come sempre ricco di cultura, spettacolo, musica e danza, quest'anno in diretta dalla città dei “Sassi”, che con la sua bellezza paesaggistica e le tradizioni storiche ...

2018 : l’anno delle serie teen che piacciono anche agli adulti : Sabrina, Betty, Marina, Chiara e Ludovica. Chi sono? Sono state le protagoniste del 2018 e continueranno a popolare i nostri schermi anche nel 2019. l’anno che si sta chiudendo, infatti, ha segnato la consacrazione delle serie tv ambientate nel mondo dei teenager, ma che piacciono anche agli adulti. A fare da apripista è stato Riverdale, partito nel 2017 e la cui terza stagione occuperà anche il 2019: in pochi al suo debutto avrebbero scommesso ...

Hemingway - Proust - Charlie Chaplin - perché Capodanno 2019 è l’Armageddon del diritto d’autore : Dal 1 gennaio 2019 migliaia di opere della creatività perderanno la protezione del diritto d'autore e vivranno una nuova vita. Diversi i miti del XX secolo nell'elenco di opere che perderanno le protezioni legali, da Ernest Hemingway a Virginia Woolf. Scade infatti la proroga concessa a Mickey Mouse e alla Disney nel 1998 dal Congresso americano.Continua a leggere

Capodanno 2019 a Sydney con polemiche. Il sindaco : "Oltraggioso far pagare per vedere i fuochi" : Capodanno con polemiche a Sydney. Ad accendere la miccia, con qualche ora di anticipo, è il sindaco Clover Moore, che ha definito le feste di fine anno attorno al porto della città australiana un modo "oltraggioso" di fare soldi da parte del Governo. Come riporta il Guardian, Moore è infastidito in particolare dai prezzi esorbitanti di alcuni di questi eventi. Dei 51 party ufficiali rintracciabili sul sito web della City of ...

Tutti gli ospiti di L’anno che verrà su Rai1 - Capodanno in diretta da Matera con Il Volo - Red Canzian e tanti altri : Gli ospiti di L'anno che verrà su Rai1 sono stati scelti per allietare le ultime ore del 2018 e accogliere il 2019, con un lungo concerto-spettacolo che si terrà a Matera con la conduzione di Amadeus con la collaborazione di Sergio Friscia e Samanta Togni. Sono attesi sul palco Massimo Ranieri, Red Canzian, Michele Zarrillo, Gianni Togni, Fausto Leali, Malika Ayane, Ivana Spagna, Alan Sorrenti, Donatella, i Formerly of Chic per un momento ...

Oroscopo 2019 - l'anno della fine di Matteo Renzi : "Così distruggerà quel poco che resta" : Il 2019 è l'anno della fine politica di Matteo Renzi. L'Oroscopo dei prossimi 12 mesi pare listato a lutto per l'ex premier e segretario del Pd, che proprio dal Partito democratico sembra da mesi sul punto di fuggire. Ne è convinto il Divino Otelma, che legge le carte al "Matteo Minore" (il Grande è

Le foto che hanno fatto il 2018 : 20 scatti per raccontare quello che abbiamo visto e vissuto : Dal camion sul baratro del ponte Morandi a Genova alla carovana di migranti dall'Honduras arrivati alle porte degli Usa, dall'attacco ai mercatini di Strasburgo in cui ha perso la vita il giornalista italiano Antonio Megalizzi al G7 di Charlevoix, in Canada, con la frattura tra i sei grandi della Terra e gli Stati Uniti, passando per la politica italiana, con il giuramento al Quirinale del governo giallo-verde il primo giugno scorso. Tra pochi ...

Perché il 2018 non è stato un grande anno per Facebook : ... il co-fondatore e CEO di Facebook Mark Zuckerberg è andato a testimoniare al Congresso, davanti al Comitato giudiziario del Senato, al Comitato del Senato per il Commercio, la Scienza e i Trasporti ...

Coldiretti : 'In Liguria si brinderà all'anno Nuovo con Spumante e Sciacchetrà' : ... il Pigato e per, i più appassionati, lo Sciacchetrà delle Cinque Terre, un vino dolce passito conosciuto in tutto il mondo. È un vino molto pregiato, simbolo dell'agricoltura eroica condotta grazie ...

I 5 videogiochi che hanno deluso le aspettative nel 2018 : Siamo giunti alla fine del 2018 ed è quindi arrivato il momento di fare un bilancio per quanto concerne i videogiochi approdati sul mercato nel corso degli ultimi dodici mesi. Nelle ultime settimane l'attenzione è stata tutta per i diversi candidati al titolo di Game of the Year 2018 nei diversi ambiti (domani pubblicheremo i nostri vincitori), ma come al solito non poteva mancare una piccola panoramica di quelli che sono stati i titoli che, in ...

Frasi di buon anno e dediche simpatiche e stravaganti per i social network : Manca davvero pochissimo per fare gli auguri di buon anno 2019. Grazie al web, infatti, le possibilità di inviare dediche di felice anno nuovo a parenti ed amici saranno innumerevoli grazie anche a Facebook e a Whatsapp. Ricordiamo che nella notte di San Silvestro è d'obbligo (rispetto al Natale) inviare Frasi spiritose e divertenti con la speranza che l'anno nuovo sia sereno, ricco di speranze e salute per tutti. Chi proprio non riesce a ...

Nuove indiscrezioni sulla Ferrari 2019 - tutte le novità che rivoluzioneranno la monoposto del Cavallino : I tecnici di Maranello stanno studiando delle soluzioni innovative che dovrebbero permettere alla Ferrari di mettere ancora più in difficoltà la Mercedes Il 2018 si chiude con tante delusioni, dovute alla mancata vittoria sia nel Mondiale piloti che in quello costruttori. Il 2019 dovrà essere per forza di cose l’anno del riscatto per la Ferrari, stufa di continuare a vedere trionfare la Mercedes. Lapresse Saranno molte le novità che ...

