L' ANNO CHE VERRÁ | CAPODANNO RAI 1 Diretta e ospiti | video | tante calorie per Amadeus e

L’ANNO CHE verrà : tutti gli ospiti del Capodanno di Rai1 con Amadeus : L'Anno che verrà Amadeus è pronto per brindare a L’anno che verrà. In diretta su Rai 1 da Piazza Vittorio Veneto a Matera, capitale europea 2019 della cultura, il conduttore di Ravenna festeggerà l’arrivo del nuovo anno con tantissimi artisti ed avrà al suo fianco il comico Sergio Friscia e la ballerina Samanta Togni. A partire dalle 21.00 di stasera, il pubblico assisterà ad uno show chiamato a regalare musica, divertimento, allegria ed ...

Agrigento - l'ANNO CHE verrà speriamo pieno di cambiamenti : Emblematico è l'esempio della Via Atenea un tempo cuore pulsante dell'economia cittadina: si sono ridimensionati gli sportelli bancari un tempo numerosi, quasi metà dei negozi è scomparsa, quelli che ...

“L’ANNO CHE verrà” – 31 dicembre 2018 – Amadeus inaugura il 2019 da Matera con Il Volo - Ranieri e tanti altri. : Dal lontano 2003 è il consueto appuntamento che apre e chiude l’anno televisivo di Rai 1. Si tratta de L’anno che verrà, lo spettacolo in piazza dell’ammiraglia della TV di Stato, che quest’anno giunge alla sedicesima edizione. Dopo essere stato ospitato da Rimini (dal 2003 al 2010), Courmayeur (dal 2011 al 2014), Matera (2015), Potenza […] L'articolo “L’anno che verrà” – 31 dicembre 2018 – Amadeus inaugura il 2019 ...

CapodANNO : stop anche alle lanterne volanti nei boschi - il vento rischia di causare grossi incendi : Non solo botti, occorre responsabilmente fermare in Italia la moda delle cosiddette lanterne volanti cinesi che rischiano di provocare incendi in boschi e aree secche per le anomali condizioni climatiche ed inquinano l’ambiente e mettono in pericolo gli animali che possono inconsapevolmente ingoiarle. E’ quanto afferma la Coldiretti in riferimento alla diffusone dei palloncini di carta che ondeggiano nel vuoto grazie all’aria ...

M5S - espulsioni di fine ANNO : cacciato il senatore De Falco «Violata la democrazia» Via anche altri 3 parlamentari : La decisione del collegio dei Probiviri. Per il senatore Ciampolillo invece ha optato per il richiamo.

Cotton fioc - dal 2019 sarANNO banditi perché troppo inquinanti : Se il 2018 è iniziato all'insegna delle proteste per l'abolizione dei sacchetti di plastica per frutta e verdura nei supermercati, il 2019 è pronto per diventare l'anno in cui sono spariti i Cotton fioc dagli scaffali italiani. Dal primo gennaio del nuovo anno, infatti, i bastoncini di plastica con le estremità in cotone, usati soprattutto per la pulizia delle orecchie e per il trucco, saranno banditi perché troppo ...

Perché Sergio Mattarella è l'uomo dell'ANNO : ... Mattarella ha mostrato la propria superiorità, attutendo i colpi degli insulti infamanti e glissando sul vergognoso dietrofront dei gialloverdi, i quali non solo hanno accettato Tria all'Economia, ...

Uomini e Donne news : le 4 corteggiatrici che hANNO avuto un figlio nel 2018 : Uomini e Donne news: le 4 corteggiatrici che hanno avuto un figlio nel 2018 Il 2018 è stato un anno importante per delle ex protagonisti di Uomini e Donne. Alcune corteggiatrici sono diventate mamma per la prima volta mentre altre hanno accolto il secondo figlio. Una grande emozione per Maria De Filippi, sempre vicina alla […] L'articolo Uomini e Donne news: le 4 corteggiatrici che hanno avuto un figlio nel 2018 proviene da Gossip e Tv.

Ecotassa al via a marzo : i modelli colpiti dalla stangata e quelli che dANNO diritto al bonus : Con la manovra è arrivato il disco verde anche per la formula bonus/malus sull'acquisto di auto nuove. Ecco cosa prevede...

Pernigotti - CapodANNO nello stabilimento per i lavoratori che rischiano il posto : Capodanno molto particolare per i dipendenti dello storico gruppo dolciario piemontese che dallo scorso novembre sono in presidio davanti alla fabbrica di Novi ligure che è a rischio chiusura dopo la decisione del gruppo turco proprietario del marchio di interrompere la produzione in Italia.Continua a leggere

Ecco perché è un CapodANNO così mite. Ma arriva il gelo con neve sulle coste dall’Abruzzo alla Puglia : L’Italia resta al confine tra una tiepida alta pressione a Ovest, determinante soprattutto per le Alpi dove proseguirà il tempo sereno, sEcco, e a tratti molto mite (oltre 10 °C a 1000 metri tra domani e mercoledì 2 gennaio), e depressioni fredde sui Balcani che interesseranno l’Adriatico e il Meridione. La prima di queste causerà un temporaneo raf...

Serie A – Roma - Monchi dalla parte dei tifosi : “hANNO ragione - ecco perchè” : Monchi si schiera dalla parte dei tifosi della Roma: le parole del direttore sportivo giallorosso “Tutti i tifosi in genere hanno ragione, ma quelli della Roma ne hanno ancora di più. Perché quando si tifa una squadra così, grande non solo in Italia ma anche in Europa, bisogna vincere qualcosa“. Così il direttore sportivo giallorosso, Monchi, parlando delle contestazioni alla squadra da parte dei tifosi prima delle due vittorie ...