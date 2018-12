Lady Immobile è il segreto di Ciro | ecco chi è Jessica Melena

ilgiornale

: SOCIAL, Lady #Immobile festeggia la vittoria: “Bella Lazio” (FOTO) - LazionewsEu : SOCIAL, Lady #Immobile festeggia la vittoria: “Bella Lazio” (FOTO) -

(Di lunedì 31 dicembre 2018)è uno degli attaccanti italiani più forti e prolifici in circolazione. Ildel bomber campano si chiama, la moglie da cui ha anche avuto due figlie. La bella compagna dell'ex centravanti di Juventus, Genoa, Siviglia e Borussia Dortmund è nata a Bucchianico, un piccolo paese in provincia di Chieti e si è definita da sempre l'anti-calciatore.dopo essersi diplomata nel suo paese natale si è trasferita all'Aquila per frequentare la Facoltà di Scienze delle Investigazioni dato che avrebbe voluto diventare una criminologa: il sogno è stato presto abbandonato dato che la bellaha conosciuto il suoe l'ha seguito per amore.ha parlato di colpo di fulmine con l'attaccante della Lazio che ai microfoni di Vanity Fair ha spiegato: "È stato come uno tsunami che rade al suolo il passato. Di prima, non esiste quasi più niente. Ho ...