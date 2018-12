La tragedia del ponte Morandi : Sono le 11.36 di martedì 14 agosto quando, durante un violento nubifragio, una porzione di circa 200 metri di ponte Morandi, viadotto della A10 che corre sopra l'alveo del torrente Polcevera, crolla. ...

tragedia Corinaldo - i legali del 17enne : "Non era nel locale" - : Il giovane, al momento indagato, è sospettato di aver usato lo spray urticante che avrebbe scatenato la fuga dal "Lanterna azzurra" nella quale sono morte 6 persone lo scorso 8 dicembre. Ma gli ...

Tragedia Corinaldo, i legali del 17enne: "Non era nel locale" Il giovane, al momento indagato, è sospettato di aver usato lo spray urticante che avrebbe scatenato la fuga dal "Lanterna azzurra" nella quale sono morte 6 persone lo scorso 8 dicembre. Ma gli avvocati ribattono: "Estraneo ai fatti, non si trovava nella ...

Hotel Rigopiano - sette nuovi indagati per la tragedia del 2017 : Pescara, 28 dic., askanews, - Nuovo filone di indagine sulla tragedia dell'Hotel Rigopiano, con sette avvisi di garanzia per frode in processo penale e depistaggio. Il nuovo fascicolo è stato aperto ...

tragedia calcio : muore tifoso dell'inter dopo tafferugli - il questore 'no alle trasferte' : Lo scontro tra i tifosi delle due squadre Inter e Napoli avvenuto prima della partita che si è giocata ieri sera a Milano nello stadio di San Siro, ha portato alla tragica morte del tifoso 35enne interista travolto da un van dove a bordo c'era un folto gruppo di tifosi avversari. Inizialmente ferito e portato al pronto soccorso dell'ospedale San Carlo in codice rosso, ha subito una lunga operazione e purtroppo non ce l'ha fatta. I tafferugli e ...

tragedia in volo - cade elicottero : morta la coppia 'vip' della politica : La coppia era molto conosciuta nel Paese sudamericano: molto attivi sui social network, dove avevano centinaia di migliaia di seguaci e considerati una delle coppie più glamour del mondo politico, ...

tragedia in volo - cade elicottero : morta la coppia ‘vip’ della politica : Martha Erika Alonso, governatrice dello stato messicano di Puebla, è morta nella notte italiana tra lunedì e martedì a causa dello schianto dell’elicottero su cui stava viaggiando. Insieme a lei sono morti anche suo marito, il senatore Rafael Moreno Valle, i due piloti e un terzo passeggero. L’incidente si è verificato poco dopo il decollo, nell’area di Puebla. Non si conoscono ancora le cause e finora i giornali locali hanno parlato di un ...

tragedia nel giorno del compleanno - 19enne muore in auto : Era uscito con la fidanzata per festeggiare il compleanno, ma non ha più fatto ritorno a casa. Francesco Castagno, 19 anni compiuti da qualche ora, è morto nella notte: viaggiava con altri tre ragazzi,...

La band travolta dallo tsunami : il video shock simbolo della tragedia | Il cantante sopravvissuto per miracolo : "Pregate per mia moglie - è dispersa" : Il gruppo Seventeen è stato colpito dall'onda mentre si stava esibendo sul palco. Morti manager e bassista, dispersi due membri, un tecnico e la consorte di Riefian Fajarsyah

Ostarbeiter - una tragedia del Novecento è finalmente nero su bianco. Senza lieto fine : È del 1947 il celebre romanzo di Primo Levi Se questo è un uomo, del 1954 il meno noto ma splendido Si fa presto a dire fame di Piero Caleffi. Esce nel 1956 nelle sale di tutta Europa il film documentario di Alain Resnais Notte e nebbia, con le sue immagini dei campi di sterminio che sconvolgono gli spettatori di tutto il mondo. Già con queste opere, la mia generazione ha conosciuto, sia pure per sommi capi, una delle più grandi tragedie della ...

Sfera Ebbasta torna sui social dopo la tragedia di Ancona - il messaggio del trapper : “giorni di riflessione” : Sfera Ebbasta, dopo il silenzio social, torna su Instagram: il trapper esprime le sue sensazioni a venti giorni dalla tragedia di Ancona A 20 giorni dalla morte delle sei vittime della tragedia consumatasi ad Ancona, Sfera Ebbasta torna sui social per esprimere il suo dolore. L’artista italiano, a seguito del messaggio per i cinque adolescenti e la mamma deceduti prima del suo concerto (VEDI QUI), scrive su Instagram: “sono ...

Consiglio comunale aperto a Corinaldo sulla tragedia della discoteca : Una seduta aperta del Consiglio comunale di Corinaldo dedicata alla tragedia della discoteca 'Lanterna azzurra' in cui, nella notte tra il 7 e l'8 dicembre scorsi, sono morti cinque minorenni e una ...