La Sila con la neve | paesaggi fiabeschi e uccelli rari nell’ultimo giorno dell’anno

San Silvestro e Capodanno con la neve in Calabria : imbiancate le principali località turistiche di Aspromonte - Sila e Pollino : San Silvestro e Capodanno all’insegna di freddo e neve in Calabria: dopo il crollo termico delle scorse ore, nevicate hanno interessato le principali località turistiche di Aspromonte, Sila e Pollino. Fiocchi a Camigliatello e Lorica sul versante cosentino dell’altopiano, ma anche sul versante crotonese, a Villaggio Palumbo, e su quello catanzarese a Mancuso e Racise. neve anche a Gambarie d’Aspromonte e sulle cime del ...

«Mamma ho perso l’aereo»… 27 anni dopo. L’eSilarante video con Macaulay Culkin : Macaulay Culkin al New York Comic-ConMacaulay Culkin al New York Comic-ConMacaulay Culkin al New York Comic-ConMacaulay Culkin al New York Comic-ConPensavamo che la lezione gli fosse bastata ventisette anni fa, quando i McCallister lo dimenticarono a casa per la prima volta, e invece no. Kevin è ancora lì, che scende stordito le scale della mansarda e si chiede dove siano mamma e papà. La gag, che ricalca per filo e per segno i momenti cult di ...

In Sila appalti pilotati e lavori incompiuti con fondi Ue : indagato presidente regione - Pd - . : Oliverio è accusato di abuso d'ufficio. Secondo la procura di Catanzaro avrebbe fatto pressioni per saldare un imprenditore che aveva ottenuto un appalto per lavori ancora non conclusi con fondi ...

L’Eredità - ennesima eSilarante gaffe di una concorrente : neanche Flavio Insinna trattiene le risate : L’Eredità, si sa, è un programma molto amato anche per i tanti errori che i concorrenti fanno, puntata dopo puntata e che suscitano ilarità sui social. E così è stato anche per l’ultima della serie: “Spazzola per pulire il parabrezza” chiede Flavio Insinna a una concorrente. Per aiutarla, appare anche la lettera iniziale della parola da indovinare, la “L”. “Tergicristallo” risponde subito la concorrente. In ...

Arsenal - festino con vodka e gas eSilarante : un video inguaia alcune stelle dei gunners : vodka, donne, fiumi di champagne e palloncini riempiti di 'hippy crack': è il party sfrenato che ha visto protagonisti, la scorsa estate, diversi giocatori dell'Arsenal. Un festino ad alto tasso di ...

Stick Fight The Game è disponibile in anteprima con eSilaranti combattimenti tra stickman : Stick Fight The Game è un gioco di azione basato sulla fisica caratterizzato da combattimenti in locale e online tra i personaggi tipici della serie Stickman. Il gioco propone dei combattimenti esilaranti fino a quattro giocatori in 100 mappe divertenti utilizzando dozzine di armi bizzarre che vanno da pistole laser e lanciarazzi a fucili che sparano serpenti e permette di personalizzare il proprio Stickman grazie al nuovissimo avatar ...

L’eSilarante storia d’amore di Crozza-Napalm 51 con Chiara Ferragni : “Lei pazza di me - poi si è messa di mezzo la CIA” : Crozza-Napalm 51, nella puntata di Fratelli di Crozza in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove, l’hater per eccellenza del web ha svelato la sua storia con Chiara Ferragni. Tra lui e l’influencer si sarebbe intromessa la CIA, mettendo in mezzo Fedez. Video Nove L'articolo L’esilarante storia d’amore di Crozza-Napalm 51 con Chiara Ferragni: “Lei pazza di me, poi si è messa di mezzo la CIA” proviene da ...

Umanesimo economico - ne discute per AnasSilaos Giuseppe Giordano : ... visto che esso è costituito anche da tanti piccoli risparmiatori, quanto piuttosto riscoprire il lato etico dell'economia riportandola al suo significato più genuino, quello greco di ' , oikos, , "...

Manovra - l’eSilarante conferenza stampa sulla bocciatura. Crozza-Tria : “Penso solo a scappare” ma qualcosa glielo impedisce : Nel corso di Fratelli Di Crozza, il programma di Maurizio Crozza – in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove – un esilarante Tria si ritrova incatenato alla scrivania da Salvini e Di Maio per evitare che possa andare in Europa. Il Ministro dell’Economia commenta così la bocciatura della Manovra da parte dell’Ue: “ io penso solo a una cosa: a scappare” Live streaming, episodi completi e clip extra su Dplay.com L'articolo ...

Taylor Lautner celebra i 10 anni di Twilight con un eSilarante messaggio per Kendall Jenner : francescamaria.ruggiero 22 November 2018 Sono trascorsi dieci anni da quando il mondo era diviso in Team Jacob o Team Edwards, lo diresti mai? In onore del decimo anniversario della saga di Twilight , Taylor Lautner ha fornito alcuni nuovi esilaranti dettagli sulla ...

Crozza nei panni di Berlusconi - l’imitazione è eSilarante : “Governo di irresponsabili - ci portano all’assolumismo - all’assalatismo…assolutismo” : Nei giorni in cui è stato rinviato a giudizio per il caso escort, torna Silvio Berlusconi, nel corso della nuova puntata di Fratelli di Crozza, in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove, e si scaglia contro il governo: “Questo è un esecutivo di irresponsabili che ci porterà all’assolumismo…assolatismo… assotulismo”. Video Nove L'articolo Crozza nei panni di Berlusconi, l’imitazione è esilarante: “Governo di ...

MotoGp – Valentino Rossi eSilarante in modo… macabro : “meglio nascondere corde e sgabelli” : Valentino Rossi non perde il sorriso e la voglia di scherzare: la battuta esilarante ma macabra dopo la caduta del Gp della Malesia Domenica felice a metà per Valentino Rossi ieri in Malesia: il Dottore è sicuramente euforico per la prima vittoria iridata del fratello minore Luca Marini e per il titolo Mondiale di Moto2 conquistato da Bagnaia. Il nove volte campione del mondo però non può essere altrettanto euforico per la sua gara sul ...

Rossi sempre eSilarante - Valentino si consola a Sepang con Bagnaia e Marini : “il bello viene stasera! Sarebbe potuto essere il giorno più importante della mia carriera” : A tutto Valentino Rossi: dalla delusione per la caduta nel Gp della Malesia ai successi dei giovani piloti di Moto2, Bagnaia campione del mondo e Marini alla sua prima vittoria iridata Una domenica che Sarebbe potuta diventare indimenticabile, per Valentino Rossi, se solo non fosse caduto a quattro giri dal termine del Gp della Malesia. Pecco Bagnaia è diventato campione del mondo di Moto2 a Sepang, mentre il fratello minore del Dottore, ...

Trasforma iconiche foto di animali in sculture : le eSilaranti opere dell’artista giapponese che stanno facendo impazzire il web [FOTO] : 1/9 ...