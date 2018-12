La previsione di Renzi | ' Governo M5S-Lega andrà in pezzi prima delle elezioni europee'

Blastingnews

(Di lunedì 31 dicembre 2018) Con un'intervista concessa a La Stampa, l'ex presidente del Consiglio, Matteo, ha espresso le proprie impressioni e valutazioni non solo sui limiti di questa manovra di bilancio, ma anche sulla tenuta dell'attualeM5S-. A detta dell'ex segretario del Partito Democratico, l'asse gialloverde sarebbe meno solido di quanto si possa immaginare e questopotrebbe in realtà precipitare e andare indel previsto: o "nei primi mesi del 2019" o comunque "prossime".: 'Su Tav e reddito di cittadinanza non c'è intesa trae M5S' Tra i nodi indicati da Matteoci sarebbero la Tav e il reddito di cittadinanza, duequestioni su cui ladi Matteo Salvini e il M5S di Luigi Di Maio non sembrerebbero andare troppo d'accordo. Sulla Tav, secondo, è Salvini che non vuole più perdere la faccia nei confronti di ...