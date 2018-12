La modulazione della domanda di energia e il ruolo delle rinnovabili

Manovra - la resa a Bruxelles si chiama "rimodulazione della spesa" : Il cammino politico-mediatico della Manovra di bilancio sta dimostrando come anche al tempo del "cambiamento" ciò che conta è l'annuncio del giorno, sui media e sui social network, non tanto se quell'annuncio si tradurrà, dappoi, in fatti concreti.Basta riavvolgere il nastro, per rendersene conto. Eravamo a luglio e il dibattito sulla legge di bilancio era appena iniziato. Salvini, baldanzoso, dichiarava che il governo era ...