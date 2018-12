La manovra e il Mezzogiorno Quale cambio di passo per il riscatto del sud?

manovra di galleggiamento contro la Costituzione e il Mezzogiorno : Questione democratica e questione economico-sociale. Sempre connesse. La Legge di Bilancio è, oggi, all'ultimo passaggio formale alla Camera dei Deputati. Il Governo sovranista e populista, aggettivi orgogliosamente utilizzati per autodefinirsi da M5S e Lega, nega la sovranità popolare, affidata dalla Costituzione al Parlamento. Impone a Senato e Camera, una Legge di Bilancio in larghissima continuità con le "manovre" della ...

Mezzogiorno - Lezzi : in manovra più investimenti e decontribuzione : ... e non solo agli esperti, un tema divenuto 'quotidiano' come appunto l'economia. È stato pensato come «un regalo alla comunità, per offrire una più chiara lettura degli scenari attuali» ha raccontato ...