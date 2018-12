La magia della Befana Cortellesi | un anno di successi con audacia e autoironia

Pazzini - Pillon - Bucchi e Nesta : la magia della B : IL VELENO E LA magia della B - Il veleno, o la magia, nella coda. Il girone d'andata della Serie B si avvia al giro di boa mantenendo inalterata quella che è sembrata una peculiarità sin dal ...

NBA 2019 - i risultati della notte (24 dicembre) : Warriors battono Clippers (25 di Gallinari) con 42 punti e una magia di Curry - Lakers e Thunder battuti : L’ultima giornata di partite prima di Natale riserva al mondo NBA una grande varietà di sorprese, partite lottate, grandi prestazioni di singoli e, in generale, una bella scorpacciata di pallacanestro distribuita su 11 partite. Andiamo a vedere che cos’è successo. La prima pagina spetta al match tra Golden State Warriors e Los Angeles Clippers: lo vincono i campioni NBA per 129-127 allungando nel terzo quarto, rischiando di farsi ...

DAVID CROSBY/ "Here If You Listen" : la magia del leone della West Coast : Il vecchio leone DAVID CROSBY pubblica uno dei dischi più belli della sua carriera grazie all'aiuto di giovani musicisti ecco la recensione

Conversazioni atomiche - alla scoperta della magia della scienza : Dall'acceleratore di particelle di Frascati dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare al Laboratorio nazionale del Gran Sasso, dall'Interferometro Virgo dell'Osservatorio Astronomico di Campo ...

La magia della natività e del presepe sulle acque del Lago di Garda : L'antico borgo, infatti, vanta d'essere attraversato dal fiume più corto d'Italia ed uno dei più brevi al mondo. Il fiume è l' Aril , lungo solo 175 metri, attraversa ben tre ponti formando pure una ...

Dalla magia di una sola sera a tutti i weekend di dicembre : ecco le "Notti della Natività" ad Alba : ... un ricco programma di eventi gratuiti e animazioni per tutta la famiglia lungo le vie dello shopping albese, l'1-2, l'8-9, il 15-16 e il 22 e il 23 dicembre si alterneranno spettacoli di musica, ...

La magia del Christmas Circus alla Cittadella del Carnevale : Gli spettacoli sono in programma tutti i giorni alle ore 17,30. Il sabato e la domenica due repliche: alle ore 15 e alle ore 17,30. Lo show dura circa un'ora e mezza. Ma un'ora prima dell'inizio, il ...

In arrivo il nuovo Re Leone - morte della magia Disney o furba operazione di marketing? (video) : Da qualche ora è disponibile il trailer del nuovo Re Leone, adattamento live action di un classico dell'animazione Disney. La casa di Topolino, dopo aver portato di nuovo al cinema film come La Bella e La Bestia (con Emma Watson nei panni di Belle e Dan Stevens in quelli della Bestia) e Il Libro della Giungla (con gli animali realizzati tramite motion capture), si cimenterà con Dumbo, Aladdin e Il Re Leone. L'operazione nostalgia è quindi già ...

Serie B - i risultati in diretta live della dodicesima giornata. magia di Tonali - Brescia avanti 2-1 sul Verona : I tabellini Brescia-Verona 2-1 live 38' Donnarumma, B,, 43' Tonali, B,, 51' Caracciolo, V, Brescia, 4-3-1-2, : Alfonso; Sabelli, Cistana, Romagnoli, Mateju; Ndoji, Tonali, Bisoli; Spalek; A. ...

Teatro della Corte - oggi incontro-spettacolo per bambini con "La magia della scienza" : Proprio come nella magia, anche la scienza è in grado di far comparire e sparire oggetti: grazie ad una serie di reazioni chimiche che daranno vita a fiamme colorate, piccole esplosioni e molte altre ...

FUORIPORTA A Ferrara c'è il Festival della magia : Un viaggio dove tutto è possibile su un percorso magico fatto di spettacoli teatrali, performance di strada, visite guidate tematiche e laboratori per i più piccoli. Un modo esclusivo e fuori dal ...

Appuntamento nel fine settimana con l'ottava edizione del 'Festival della magia di Ferrara' : Mi riferisco al progetto realizzato per le scuole di Ferrara, con il forte supporto di Rotary Club Area Estense, che porterà davanti a una platea di teenager il campione del mondo Christopher ...

Tutta la magia di Cate Blanchett ne «Il mistero della casa del tempo» : In Armani PrivéIn GilesIn Alexander McQueenIn Alexander McQueenIn GivenchyIn DelpozoIn Armani PrivéIn ValentinoIn Armani PrivéIn Alexander McQueenIn Armani PrivéIn Giorgio ArmaniIn Armani PrivéIn Alexander McQueenIn Alexander McQueenLa passione segreta di Cate Blanchett, sin da quando era bambina, si chiama «magia». La stessa che prova a ricreare nel suo nuovo, ultimo film: Il mistero della casa del tempo, tratto dal romanzo per ragazzi La ...

Tutta la magia di Cate Blanchett ne «Il mistero della casa del tempo» : In Armani PrivéIn GilesIn Alexander McQueenIn Alexander McQueenIn GivenchyIn DelpozoIn Armani PrivéIn ValentinoIn Armani PrivéIn Alexander McQueenIn Armani PrivéIn Giorgio ArmaniIn Armani PrivéIn Alexander McQueenIn Alexander McQueenLa passione segreta di Cate Blanchett, sin da quando era bambina, si chiama «magia». La stessa che prova a ricreare nel suo nuovo, ultimo film: Il mistero della casa del tempo, tratto dal romanzo per ragazzi La ...