La giovane mamma su facebook mentre la figlia di 6 mesi è nella vasca da bagno | morta

La giovane mamma su facebook mentre la bambina è nella vasca da bagno : morta affogata : Va a controllare facebook mentre la figlia di 6 mesi fa il bagnetto e la piccola muore affogata. La mamma, Kayla Lynton, 23 anni, è stata arrestata a Tel Aviv dopo che la sua bambina è stata trovata priva di sensi nella vasca da bagno. Arrestata a luglio scorso, la giovane donna ora è in attesa di processo dopo essere stata ritenuta colpevole di abbandono di minore. A riportare la notizia è il Sun, secondo cui inizialmente la 23enne aveva detto ...

Salerno : giovane mamma muore a 31 anni - lascia due figli piccoli : Una vera e propria tragedia, l'ennesima in cui a perdere la vita è una giovane ragazza, sempre per mano di una brutta malattia contro la quale ha lottato per diverso tempo senza riuscire a sconfiggerla. Il drammatico episodio si è consumato nella provincia di Salerno, precisamente nel piccolo comune di Angri, dove Veronica Marra, donna e mamma di appena trentuno anni, si è spenta suscitando un grande dolore in tutti i suoi familiari e in coloro ...

Tragico incidente a Cassino : morta giovane mamma. In auto con lei anche i figli : Margherita Risi avrebbe festeggiato il suo compleanno il giorno di Natale. Avrebbe spento 36 candeline se un tremendo incidente stradale non se la fosse portata via poche ore prima della Vigilia di Natale. Margherita, giovane mamma, ha perso la vita in uno schianto avvenuto poco dopo mezzogiorno di domenica 23 dicembre lungo la superstrada Cassino-Formia, all’altezza dello svincolo della Folcara. Con lei, in auto, anche i suoi due figli, ...

giovane mamma si getta nel Tevere : sparite le sue gemelline di 5 mesi : Dramma a Roma dove una Giovane mamma di 38 anni si è lanciata nel Tevere. A quanto si apprende sarebbe successo poco dopo l’alba nei pressi di Ponte Testaccio. La donna, mamma di due gemelline di 5 mesi pare soffrisse di depressione. Si tratterebbe di suicidio. Nessuna traccia delle gemelline. A dare l’allarme, intorno alle sei del mattino, sarebbe stata la Polizia Locale e sul posto sono arrivati subito la Polizia e Vigili del Fuoco con ...

Palermo : giovane mamma muore dopo il parto - donati gli organi : Palermo, 15 dic. (AdnKronos) - Una giovane mamma è morta dopo il parto. E' avvenuto all'ospedale Villa Sofia-Cervello di Palermo, dove V.S. di 32 anni è deceduta a causa, sembra, delle complicanze del parto. Secondo una prima ricostruzione, la giovane mamma, originaria di Campofelice di Roccella (Pa

Ugento - perde il controllo dell’auto e si ribalta nei campi : muore giovane mamma di 31 anni : Una giovane mamma di 31 anni è morta in un incidente stradale verificatosi sulla strada che collega Ugento a Casarano, in provincia di Lecce. Per cause ancora da stabilire, ha perso il controllo della sua auto, ha sbandato e si è ribaltata in un uliveto adiacente la carreggiata. Inutili i soccorsi.Continua a leggere

Mamma di Carmen Di Pietro innamorata di un toyboy/ Figlia furiosa : muratore di 30 più giovane - Pomeriggio 5 - : Mamma di Carmen Di Pietro innamorata di un toyboy di trent'anni più giovane: Figlia furiosa si sente abbandonata, ecco cosa è successo.

Incidente ad Ancona : giovane mamma muore sul colpo - lascia una figlia di 8 anni : Una vera e propria tragedia quella che si è verificata nelle scorse ore, precisamente nella giornata di martedì 27 novembre, intorno alle ore 15.00, nella provincia di Ancona, a Casenuove di Osimo, dove una giovane donna ha perso la vita in un drammatico Incidente. Un impatto devastante, secondo quanto riferito dal noto sito Today.it, che non ha lasciato scampo alla quarantaseienne Maria Amura, originaria di Torre Annunziata (Napoli). La donna ...

Alessandra Martines a Domenica In : 'Io - mamma a 49 anni. Ma col mio compagno più giovane di 20 anni è finita' : Alessandra Martines si racconta a cuore aperto a Domenica In : 'Io, mamma a 49 anni . Con Cyril Descours, il mio compagno più giovane di 20 anni, è finit a'. L'eterna Fantaghirò , che negli anni 90 ha ...

Alessandra Martines a Domenica In : «Io - mamma a 49 anni. Ma col mio compagno più giovane di 20 anni è finita» : Alessandra Martines si racconta a cuore aperto a Domenica In : 'Io, mamma a 49 anni . Con Cyril Descours, il mio compagno più giovane di 20 anni, è finit a'. L'eterna Fantaghirò , che negli anni 90 ha ...

Il medico le nega il pap test perché troppo giovane : mamma di 29 anni scopre di avere il cancro : A Steph Nally, mamma di 29 anni, di Wythenshawe, è stato per anni negato il pap test perché "non ce ne era bisogno", nonostante i forti mal di pancia durante il periodo mestruale. Quando il ginecologo l'ha sottoposta ad ulteriori analisi ha scoperto che la donna aveva un tumore alla cervice dell'utero al quarto stadio: "Voglio essere positiva".Continua a leggere

Brasile : suoceri uccidono giovane mamma per avere custodia dei nipotini : Da Rio Pequeno, distretto residenziale di San Paolo (immensa metropoli nel cuore del Brasile), arriva una storia terribile e drammatica. Un'assistente sociale quarantunenne, Marcia Martins Miranda, madre di due figli, è stata ritrovata morta in un edificio abbandonato (sempre nel sobborgo occidentale della capitale paulista) lo scorso 5 novembre. La donna, che mesi fa si era separata dal marito, aveva fatto perdere le sue tracce ad inizio ...

giovane mamma uccisa dai suoceri : 'Volevano la custodia dei nipotini' : Per più di un mese di lei non si è saputo più niente. Poi, dopo oltre trenta giorni di disperati appelli, il corpo privo di vita è stato ritrovato e alla fine, dopo complesse indagini, la verità è ...

Tragedia a Caserta - giovane mamma muore a 37 anni : lascia il marito e la sua bimba : L'ennesima Tragedia provocata da un male che sempre più frequentemente colpisce persone innocenti, senza distinzione di eta', e che purtroppo, in alcuni casi, non lascia alcuno scampo. È ciò che è accaduto in provincia di Caserta nei giorni scorsi, precisamente nel comune di Santa Maria Capua Vetere, dove Annarita Cuollo, una giovane madre di appena trentasette anni, si è dovuta arrendere alla sua malattia, dopo aver combattuto con coraggio per ...