La fine del Qe e la caccia agli alleati

Il confine tra ovest ed est e il significato dell’Ue per un lettone : A Poznan mi rendo conto che il pane polacco è scuro tanto quanto quello tedesco. La Germania dunque è più vicina all’est che all’ovest. E non è la Weisswurst a segnare il confine tra est e ovest, ma il pane bianco e il pane nero”, scrive Navid Kermani, nel suo bellissimo “Entlang der Gräben” (Lungo

Usa - Trump alla prova dello shutdown. In Europa scatta la fine del Qe : MILANO - Lo shutdown americano e le tensioni sull'asse Casa Bianca-Fed sono i due temi dominanti dei mercati della prima settimana 2019. Sul primo fronte si attende la riapertura del Congresso, in ...

La truffa di fine anno del fioraio : nascosti tra le rose 205 fuochi d'artificio per Capodanno : Un fioraio di San Sebastiano al Vesuvio, Salvatore Sorrentino, 32enne, già noto alle forze dell?ordine, è stato sorpreso dai carabinieri della locale stazione a detenere...

Simona Ventura - dopo la fine della relazione con Gerò Carraro un nuovo amore? Ecco di chi si tratta : Simona Ventura, dopo la fine della lunga storia d’amore con Gerò Carraro, volta pagina e, stando a quanto scrive da Dagospia, avrebbe iniziato una nuova relazione con il giornalista Giovanni Terzi. Una coppia che sarebbe nata da poche settimane, quindi alle prese con la prova del tempo per capire se siamo di fronti a un “fuoco di paglia o a un vero amore.” Non ci sono baci o paparazzate ma nemmeno smentite, questo in qualche ...

Ue - Juncker : 'L'Europa non crollerà alla fine del mio mandato' - E sulle europee : 'I partiti non seguano i populisti' : L'Unione europea "non crollerà alla fine del mio mandato". Ne è convinto Jean-Claude Juncker, che dal primo novembre 2019 non ricoprirà più il ruolo di presidente della Commissione Ue. "Non c'è alcuna ...

Ue - Juncker : "L'Europa non crollerà alla fine del mio mandato" : Per il presidente della Commissione europea "non ci sono motivi per disperarsi per l'Europa, ma è legittimo preoccuparsi"

Per fine anno calo del 7% su spesa cena : 11.06 Per il cenone di fine anno gli italiani spenderanno in media 82 euro a famiglia con un calo del 7% rispetto al 2017. Lo rivela una indagine Coldiretti/Ixe' in vista del Capodanno per il quale si prevede che più di due italiani su tre (68%) consumeranno nelle case, proprie o di parenti e amici, il cenone del 31. "Lo spumante -precisa la Coldiretti- si conferma come il prodotto immancabile per nove italiani su dieci (91%),seguito a ruota ...

Canottaggio - il calendario del 2019 : date - programma e tutti gli eventi. Appuntamento a fine agosto con i Mondiali di Linz : Saranno tre le tappe di Coppa del Mondo di Canottaggio nel 2019: si inizierà da Plovdiv a maggio per poi passare da Poznan a giugno e chiudere a Rotterdam a luglio. In mezzo ci saranno gli Europei a Lucerna tra fine maggio ed inizio giugno, mentre il clou della stagione si terrà a Linz, in Austria, località che ospiterà i Mondiali a fine agosto. calendario Canottaggio 2019 10-12 maggio Coppa del Mondo Plovdiv Bulgaria 18-19 maggio Europei junior ...

Giulia Salemi e Cecilia Rodriguez : fine dell'amicizia su Instagram : Francesco Monte e Giulia Salemi sono costantemente al centro del gossip da quando, dopo essersi conosciuti al Grande Fratello Vip, hanno iniziato una relazione al termine del reality show. Di recente Cecilia Rodriguez, ex fidanzata del modello tarantino, ha deciso di non seguire più su Instagram l'influencer italo-iraniana. Questa decisione non è piaciuta affatto alla figlia di Fariba Tehrani, la quale a sua volta ha tolto l'amicizia sul social ...

A Castiglione del Lago fine anno tra musica - tombola in piazza e giochi vari : Ha spesso collaborato negli ultimi anni con altri gruppi ed associazioni alla produzione di spettacoli ed eventi scenici, ed anche nei "normali" concerti si avvale spesso di aspetti teatrali, che ...

Luigi Di Maio trema - quale Ministero vuole Matteo Salvini : rimpasto e fine del governo? : Ma il retroscena di Repubblica sulle manovre dentro il governo , ufficialmente smentite, dopo l'incauta ammissione del premier Giuseppe Conte , punta i fari su una partita tutta politica tra Lega e ...

Rinfrescata la valutazione dell’usato per Asus ZenFone 3 a fine 2018 : i prezzi ideali : Sta crescendo a dismisura il numero di utenti interessato alla vendita di un Asus ZenFone 3, al punto che i discorsi inerenti la valutazione dell'usato potrebbero fare la differenza per il pubblico italiano. Nello specifico, oggi 29 dicembre qual è il prezzo consigliato per l'eventuale acquisto da parte dei "cercatori di occasioni" e di coloro che invece stanno valutando la possibilità di cederlo? Parto da un presupposto, e cioè che rispetto al ...

Giulia Salemi contro Cecilia Rodriguez dopo la fine della loro amicizia su Instagram : «Anche io merito l'amore» : Rottura insanabile tra Giulia Salemi e Cecilia Rodriguez. Le due avrebbero posto fine alla loro amicizia, almeno stando a quanto riporta Instagra. dopo l'inizio della relazione tra Giulia e...

Spazio : “incontri ravvicinati” memorabili tra la fine del 2018 e l’inizio del 2019 : “Incontri ravvicinati” memorabili sono attesi tra la fine del 2018 e l’inizio del 2019. Il 31 dicembre la sonda OSIRIS-REx si avvicinerà all’asteroide Bennu, mentre il 1° gennaio la sonda New Horizon raggiungerà Ultima Thule, la sua meta ai confini del Sistema Solare. Dopo aver viaggiato nello Spazio per oltre due anni percorrendo 2,2 milioni di chilometri, OSIRIS–REx (Origins Spectral Interpretation Resource ...