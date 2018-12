La compagnia del cigno su Rai 1 | cast attori e numero puntate

La compagnia del Cigno - Prima e Seconda Puntata : L’Orchestra Prende Forma! : Nelle prime due puntate della fiction di Rai1 “La Compagnia del Cigno” conosceremo Matteo e tutti gli altri componenti della futura orchestra. Ognuno di loro ha la sua storia ma con un misterioso filo comune che li porterà a ritrovarsi sin da subito. Parte finalmente l’attesa serie di Rai1 “La Compagnia del Cigno” di Ivan Cotroneo. La serie ruota attorno alle vicende di 7 ragazzi adolescenti, ognuno con la propria esperienza di vita e con la ...

La compagnia del cigno con Alessio Boni in onda 7 e 8 gennaio : ‘Sette ragazzi feriti’ : Nessun eroe ma la forza del collettivo, parola di Ivan Cotroneo, che ha raccontato il concetto alla base della sua nuova fiction, una miniserie in due puntate chiamata La compagnia del cigno: “Qui c’è un gruppo di sette ragazzi feriti che solo grazie all’unione e all’amicizia riescono ad andare avanti“. La produzione va in onda lunedì 7 e martedì 8 gennaio, per due prime serate consecutive su Rai1 e vanta un cast ...

La compagnia del Cigno al via su Rai1 il 7 gennaio con la firma di Ivan Cotroneo : si pensa già alla seconda stagione? : Inizia ufficialmente oggi il conto alla rovescia in attesa della messa in onda de La Compagnia del Cigno. La nuova fiction di Ivan Cotroneo andrà in onda proprio al lunedì, dalla prossima settimana, il 7 gennaio, occupando il posto che, fino a questo momento, è stato impegnato con i crime di Rai1 ovvero I Bastardi di Pizzofalcone 2 e Nero a metà. Ottimi ascolti al lunedì sera e la voglia di fare sempre meglio visto che La Compagnia del Cigno ...

La compagnia del cigno - dal 7 gennaio in prima serata su Rai 1 : La compagnia del cigno, la nuova fiction di Ivan Cotroneo prodotta da Indigo Film e Rai Fiction in collaborazione con il Comune di Milano va in onda su Rai 1 a partire dal 7 gennaio

La compagnia del Cigno : nel cast della fiction di Rai 1 anche Alessio Boni e Anna Valle : La Compagnia del Cigno è il titolo della nuova fiction in sei puntate, ideata e diretta da Ivan Cotroneo, che va in onda in prima serata su Rai 1, a partire da lunedì 7 gennaio. Fra gli attori più famosi in questa fiction ritroviamo anche Alessio Boni, Anna Valle, GiovAnna Mezzogiorno, Alessandro Roja, Stefano Dionisi e Marco Bocci. Ci sono inoltre alcuni giovani attori protagonisti che hanno recitato in ruoli di primo piano, alcuni di loro sono ...

La compagnia del cigno - nuova fiction con Alessio Boni su Rai1 dal 7 gennaio : anticipazioni : “Un racconto di formazione epico”: sono le parole scelte dal direttore di Rai fiction Eleonora Andreatta per presentare la serie tv La compagnia del cigno, in onda su Rai1 in sei serate a partire dal 7 gennaio. La serie, scritta e diretta da Ivan Cotroneo, “racconta di un gruppo di ragazzi, fra i 15 e i 18 anni, nel transito che – continua Andreatta – li prepara al futuro di fronte a due sfide: mettere alla prova il ...

La compagnia del Cigno - dal 7 gennaio la fiction in Tv e in libreria con Rai Libri : Dal 7 gennaio arriva su Rai1 La Compagnia del Cigno , la serie scritta e diretta da Ivan Cotroneo. Prodotta da Indigo Film in collaborazione con Rai fiction, la storia di sette ragazzi che frequentano ...

La compagnia del Cigno : Sette Giovani Musicisti ed un Sogno in Comune! : La nuova fiction La Compagnia del Cigno catapulterà il telespettatore nel mondo della musica. Viene raccontata la storia di 7 adolescenti in grado di superare tutte le difficoltà per realizzare il loro Sogno, formare un’orchestra. La Compagnia Del Cigno, la fiction Rai che conquisterà con la sua storia dedicata alla musica, il pubblico del piccolo schermo! La musica come maestra di vita, piena di insidie, di sfide e di imprevisti che solo una ...