Kate come Harry | partecipa alla caccia nonostante il divieto di Meghan

Kate Middleton come Diana - rompe il protocollo reale per amore dei figli : I fan della Royal Family ne sono convinti: Kate Middleton assomiglia sempre più a Diana, soprattutto ora che la moglie di William ha deciso di rompere il protocollo per amore dei suoi figli. Diversamente da Meghan Markle, che spesso ha contravvenuto alla rigida etichetta reale, Kate Middleton ha sempre rispettato le regole imposte dalla Regina Elisabetta II. Look impeccabili, un comportamento irreprensibile e mai uno scivolone: la moglie di ...

Ecco come passeranno il Natale William e Kate - e i royal babies - : Alcune fonti infatti rivelano che alla Regina Elisabetta piaccia dare spettacolo la notte di Natale , quando si lascia andare nelle sue interpretazioni di leaders del mondo e VIP che ha incontrato ...

Kate Middleton - come sta crescendo il piccolo Louis : come sta crescendo il piccolo Louis? A rivelarlo (a sorpresa) è Kate Middleton durante una visita ufficiale a Cipro insieme a William. I duchi di Cambridge sono sbarcati sull’isola per incontrare i piloti della RAF, per l’occasione la coppia reale ha lasciato a casa non solo Charlotte e George, ma anche il Louis. Il terzogenito di Kate e William sino ad oggi ha fatto solo due apparizioni pubbliche: dopo la sua nascita, quando la ...

Kate e William - che amano prendersi in giro (come tutti noi) : Kate e William a CiproKate e William a CiproKate e William a CiproKate e William a CiproKate e William a CiproKate e William a CiproKate e William a CiproKate e William a CiproWilliam e Kate adorano prendersi in giro, e non hanno perso l’abitudine di dimostrarlo, nonostante i tre figli e le rigide regole protocollari della corte d’Inghilterra. LEGGI ANCHEQuanto è furba Kate Middleton Complici e sorridenti, in viaggio ufficiale a Cipro sulla base ...

Meghan Markle attacca Kate Middleton per come veste George : aspetta un maschio? : Meghan Markle ha rivelato che suo figlio non indosserà mai i calzoncini corti, rompendo così un’altra importante tradizione della Famiglia Reale. Ma fa di peggio, perché precisa che il suo bambino non porterà mai gli shorts come il Principino George, il primogenito di William e Kate Middleton. Dunque, la Duchessa del Sussex non solo si ribella a una precisa regola di Corte, ma critica non troppo velatamente i cognati, e in particolare Kate ...

Amy Schumer ricoverata per iperemesi gravidica come Kate Middleton : Amy SchumerAmy SchumerAmy SchumerAmy SchumerAmy SchumerAmy SchumerAmy SchumerAmy SchumerAmy SchumerI fan di Dallas non hanno preso affatto bene l’annullamento di un suo show, ma Amy Schumer, attrice comica statunitense che nelle scorse settimane era balzata agni onori delle cronache perché arrestata insieme alla modella Emily Ratajkowski nel corso di una protesta a Washington, non ha potuto fare altrimenti. Ai primi mesi di gravidanza, ...

La dieta post parto per dimagrire come Kate Middleton : Lo scorso 23 aprile Kate Middleton è diventata mamma per la terza volta e, a poche ore dal parto, si è mostrata splendida e in perfetta forma. Qual è il suo segreto? Ovviamente la dieta e un pizzico di fortuna. Sono passati appena sei mesi dalla nascita di Louis, il terzogenito dei duchi di Cambridge e Kate Middleton è già tornata al suo peso ideale, anzi, se possibile, ha anche perso qualche chilo. In tanti hanno notato la sua silhouette ...