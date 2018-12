Kabir Bedi | Facevo il pubblicitario | sono grato all' universo per essere diventato

Isola - selezioni inviato : Kabir Bedi in pole - ma spuntano Bossari - Nudo e Monte | RETROSCENA : Alvin, storico "ambasciatore" in Honduras della Marcuzzi, al momento risulta nella rosa dei concorrenti. Mentre sulla sedia...

Isola dei Famosi - Kabir Bedi al posto di Alvin? L’indiscrezione sul nuovo inviato : Isola Dei Famosi: Alvin inviato o naufrago della prossima edizione? Emergono nuove indiscrezioni Fino a qualche settimana fa la partecipazione di Alvin all’Isola dei Famosi come inviato era stata data per certa. A distanza di poco tempo, però, nuove e diverse indiscrezioni sono emerse riguardo al suo ruolo all’interno del programma. Alvin, per la precisione, […] L'articolo Isola dei Famosi, Kabir Bedi al posto di Alvin? ...

Isola dei famosi 2019 : Alvin naufrago - Kabir Bedi in pole per il ruolo di inviato (RUMORS) : Fervono i preparativi per la nuova edizione dell'Isola dei famosi, quella che partirà su Canale 5 il prossimo 24 gennaio. La rivista "Chi", nel suo numero uscito il 12 dicembre, regala alcuni gossip sui personaggi che dovrebbero animare le puntate del 2019 del reality sulla sopravvivenza. Secondo le indiscrezioni che stanno impazzando sul web nelle ultime ore, a prendere il posto di Stefano De Martino come inviato, potrebbe essere l'attore Kabir ...

Isola dei Famosi 2019 : Kabir Bedi inviato - Alvin concorrente : Manca circa un mese e mezzo dalla nuova edizione de L'Isola dei Famosi e iniziano a rincorrersi i rumor sul cast che comporrà la squadra del programma: opinionisti in studio, inviati in esterna e concorrenti.Secondo quanto rivelato dalle Chicche di Gossip di Chi, la rivista scandalistica curata da Alfonso Signorini, in "pole position per il ruolo di inviato", colui che si occupa tradizionalmente dei collegamenti tra l'Honduras e l'Italia, ...

Isola dei famosi - l'indiscrezione di 'Chi' : Kabir Bedi inviato della Marcuzzi tra i naufraghi : Giusto il tempo per la pausa natalizia. O poco più. Chiuso lunedì scorso il Grande Fratello Vip, il prossimo 24 gennaio scatterà sempre su Canale 5 L'Isola dei famosi. E se il casting dei 'naufraghi' ...

Isola dei Famosi 2019/ Anticipazioni e cast : Alvin Naufrago - Kabir Bedi inviato? : Isola dei Famosi 2019, Anticipazioni e cast: Alvin sempre più vicino alla partecipazione come Naufrago, Kabir Bedi sarà l'inviato?