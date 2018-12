Juve | Ronaldo | ' Lavoro per essere il migliore Stupro? Accuse disgustose' E dalle

Juve - Ronaldo : "Lavoro per essere sempre al top e i miei club vincono. Caso Mayorga? Accuse disgustose" : Non sono ossessionato dai premi individuali ". Se lo dice lui è giusto credergli. Certo, qualche dubbio era venuto, visto il modo in cui aveva accolto il Pallone d'Oro finito all'ex compagno di ...

Juventus - Ronaldo : "I premi non mi ossessionano. Le accuse di stupro? Disgustose" : Vincere è bellissimo ed è una cosa che mi rende felice, ma se non succede non è la fine del mondo". Di Caro: "Non è ancora il miglior Ronaldo, ma l'adattamento è finito" accuse e nazionale - ...

Juve - Ronaldo è miglior portoghese del 2018 : 'Ma i premi non sono un'ossessione' : Non nascondo che sono felice quando vinco, ma non è la fine del mondo quando non succede'. Il 2019 sarà quello del ritorno in nazionale: 'Ho intenzione di tornare a disposizione del ct'. LE ACCUSE - ...

Juventus - gli auguri social di Ronaldo e Allegri : “la strada è ancora lunga” : auguri social Ronaldo Allegri – Obiettivo Champions League dopo un 2018 da incorniciare. Massimiliano Allegri e Cristiano Ronaldo affidano a Twitter e Instagram i rispettivi pensieri per il 2019. -> Leggi anche Pagelle Juventus-Sampdoria 2-1: highlights e tabellino del match Il tweet di Allegri Quella con la Sampdoria per il tecnico di Livorno è una vittoria […] L'articolo Juventus, gli auguri social di Ronaldo e Allegri: ...

Sconcerti a CM : 'Juve arrogante con Ronaldo - Higuain è il problema del Milan. Giù le mani dagli arbitri - il Var...' : La verità è che vorremmo l'eliminazione fisica del ruolo dell'arbitro che però, dati alla mano, è la persona più selezionata del mondo del calcio. Gli arbitri sono 50.000 e in serie A ne arrivano 15-...

Juve. Cristiano Ronaldo inizia il 2019 al Dubai Globe Sports Awards : Appuntamento mondano per Cr7. Giovedì 3 gennaio a Dubai il portoghese sarà alla decima edizione dei Globe Sports Awards. L’evento

Ronaldo e la Juventus : tutti i record del 2018 : Come in ogni maratona, e una stagione calcistica lo è, lunga dieci mesi, nessun record a metà strada ha un valore se non puramente statistico. Il successo si misura alla fine con il numero e la ...

Cristiano Ronaldo chiude il 2018 da capocannoniere della Juve : Quest'anno la Serie A non è andata in vacanza per le festività natalizie, infatti ieri si sono giocate le ultime gare prima della sosta. La Juventus ha sfidato la Sampdoria all'ora di pranzo, chiudendo il 2018 con una vittoria targata Cristiano Ronaldo. Il portoghese ha contribuito in maniera decisiva alla conquista dei 53 punti sui 57 disponibili e, inoltre, la "Vecchia Signora" è riuscita a strappare anche il record dei 100 punti in un anno ...

Juvemania : brava Samp - ma contro questo Ronaldo non resta che il VAR! : ... davvero un giocatore che sembra praticare uno sport a parte; inutile anche stare qui ogni volta a celebrarne la grandezza, talmente evidente agli occhi di tutti. La Juventus era già nettamente la ...

Cristiano Ronaldo ha rivoluzionato la Juventus in 4 mesi : chi criticava il suo arrivo ora tace : È bastato mezzo campionato a Cristiano Ronaldo per cancellare ogni dubbio sul suo conto e sul suo passaggio alla Juve. Si è sentito di tutto, quest estate, nei bar lungo lo Stivale: che 100 milioni per il cartellino più 31 netti di ingaggio erano un rischio eccessivo, che a 33 anni il portoghese era

Il solito Ronaldo e l'aiuto della moviola per la Juve record : La Signora dei record è firmata da Cristiano Ronaldo e dal Var. Perché CR7 segna una doppietta mentre l'intervento della tecnologia annulla la rete gioiello di Saponara in pieno recupero. Decisione al ...

Juventus da record - Ronaldo dice la sua sul Var - : Allegri lo sa e si sbilanci a tal punto da sbuilanciarsi sul sogno Champions League : 'Ronaldo è il più bravo al mondo. Con lui la percezione in Champions è diversa, ma bisognerà arrivarci bene, fare ...

Juventus - Cristiano Ronaldo esulta : 'Contento per un'altra importante vittoria' : La Juve oggi ha vinto per 2-1 contro la Sampdoria, e a regalare la vittoria alla squadra di Massimiliano Allegri è stato Cristiano Ronaldo. CR7 ha siglato una doppietta e si è dimostrato il trascinatore assoluto dei bianconeri. Al termine della partita i giocatori della Juventus hanno affidato i loro commenti post gara ai social e si sono detti tutti molto felici per il risultato maturato contro i blucerchiati. Molti dei calciatori bianconeri ...

Juventus - Allegri : 'Giusto usare il Var - Ronaldo il più bravo al mondo' : TORINO - ' A occhio e croce dovrebbero mancare 37 punti per lo scudetto '. Questo il commento di Massimiliano Allegri ai microfoni di Sky Sport al termine del sofferto successo casalingo per 2-1 ...