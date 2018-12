Juve | Paratici | ' Ronaldo una sfida per tutti Champions? Non è sicura'

Juventus - Paratici studia le mosse per Isco e James Rodriguez : TORINO - Ramsey in vetta alla lista delle priorità. Questione di tempistiche, di opportunità di contesto e concorrenza da anticipare. Ma non è il solo obiettivo bianconero in ottica giugno sul quale ...

Juventus - colpo di Paratici per l'area scouting : in arrivo l'ex Napoli Fusco : colpo per lo staff tecnico in casa Juventus. Nei prossimi giorni - scrive il Corriere dello Sport - arriverà Filippo Fusco , ex direttore sportivo di Verona e Bologna, nonché dirigente del Napoli. L'accordo tra il dirigente e Fabio Paratici è stato praticamente trovato, mancano solo da ...

Juve - Paratici studia il piano per un difensore del Genoa : Secondo quanto riferisce Rai Sport , la Juventus fa sul serio per Cristian Romero , difensore del Genoa . Fabio Paratici vorrebbe chiudere l'affare subito e lasciarlo in Liguria fino all'estate 2020.

Calciomercato Juventus - Paratici : 'Cuadrado perdita importante - ma la rosa può supplire alla sua mancanza' : Abbiamo una rosa importante che può supplire alla sua mancanza per gli appuntamenti che verranno", ha dichiarato il direttore sportivo della Juventus ai microfoni di Sky Sport.

Juventus - Paratici : 'Cuadrado? Sopperiremo all'assenza con la rosa' : TORINO - Alla vigilia della gara contro la Sampdoria , il ds della Juventus Fabio Paratici ha commentato l'inforunio di Juan Cuadrado che dopo l'operazione effettuata ieri al ginocchio sinistro dovrà ...

Paratici : 'Dispiace per Cuadrado - ma la Juve ha una rosa completa. Spinazzola è qui perché è da Juve' : Il direttore sportivo della Juventus , Fabio Paratici , ha parlato ai microfoni di Sky Sport anticipando il fischio d'inizio della gara che vedrà i bianconeri affrontare la Sampdoria . Cuadrado - 'Ci dispiace per lui, gli facciamo gli auguri di pronta guarigione. E' un giocatore molto ...

La Juventus fa sul serio per Ramsey : Paratici vuole il colpo a costo zero : La Juventus sta annusando l'ennesimo colpo della sua storia a parametro zero. Dopo Emre Can, arrivato a costo zero dal Liverpool, Fabio Paratici avrebbe bruciato la concorrenza delle big italiane ed ...

Juve - due acquisti pronti : Paratici stupisce : 'Due acquisti pronti per la Juventus'. Lo scrive oggi il Corriere dello Sport in edicola a proposito del mercato bianconero: 'Paratici stupisce, vuole prenotare De Ligt e chiudere per Trincao a breve così da avere una Juve più giovane'.

Juve - altra firma in arrivo : Paratici offre il doppio! : Secondo Rai Sport , la Juve vuole anche la firma di Bentancur su un ennesimo rinnovo. L'intenzione Juventina è quella di rinnovare con Bentancur, che ha un contratto fino al 2022. Attualmente guadagna appena 1 ...

Paratici : 'Con Ronaldo è stato facile - lui aveva in testa di venire alla Juve' : Fabio Paratici, direttore sportivo da 10 anni della Juventus, ha rilasciato un’intervista a Sky Sport, durante la quale ha parlato del suo rapporto con l'ex AD Beppe Marotta e delle trattative di mercato più difficili, fino ad arrivare al "colpo del secolo" con l'acquisto di Cristiano Ronaldo. Gli inizi e il rapporto con Marotta Il ds ha raccontato a Gianluca Di Marzio della complicità che esisteva con Beppe Marotta. I due dirigenti si ...

Juventus - Paratici svela : "Marotta? I giocatori gli sceglievo io" : ...sportiva bianconera si è sempre diviso i meriti con il neo amministratore delegato dell'Inter per quanto concerne la parte sportiva ma questa volta in una lunga intervista concessa a Sky Sport ha ...

Juventus - Paratici : "Ronaldo voleva solo noi"/ "Tevez la trattativa più logorante". E sulla Champions... : Juventus, Fabio Paratici: "Cristiano Ronaldo voleva solo noi. Carlos Tevez la trattativa più logorante". E sulla Champions League...

Juve : Paratici - Champions è un'ambizione : Parola di Fabio Paratici, che festeggia il suo primo Natale da responsabile dell'area sportiva della Juventus raccontando a Sky Sport alcuni suoi colpi. "La trattativa per Tevez è stata la più ...

Juve : Paratici - Champions è un'ambizione : Parola di Fabio Paratici, che festeggia il suo primo Natale da responsabile dell'area sportiva della Juventus raccontando a Sky Sport alcuni suoi colpi. "La trattativa per Tevez è stata la più ...