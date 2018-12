Iveco sbarca in Africa per il trasporto ecosostenibile

sportfair

(Di lunedì 31 dicembre 2018)BUS e il Governo della Costa d’Avorio ufficializzano il loro impegno per unsostenibile Il Primo Ministro della Costa d’Avorio, Amadou Gon Coulibaly, e il Ministro dei Trasporti, Amadou Kone, hanno consegnato ufficialmente le chiavi dei primi autobus Euro VI Crealis a gas naturale ad alto livello di servizi a Meité Bouaké, CEO della Compagnia dei Trasporti di Abidjan (SOTRA). La delegazione ha colto l’occasione per dare il benvenuto all’arrivo dei primi veicoli a gas naturale indi sempre, annunciandone il nuovo nome ufficiale “Lémergent”, e ribadendo l’impegno del Governo della Costa d’Avorio verso una mobilità sostenibile e nei confronti del brandbus, leader in questo campo.Le chiavi dei primi 26 autobus Crealis Euro VI ad alto livello di servizi (Bust Rapid Transit) alimentati a gas naturale sono state consegnate al CEO di SOTRA, Meité ...