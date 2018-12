Irruzione Artica – Neve fin in Pianura ma non per tutti

retemeteoamatori

: #METEO #NEVE Buone notizie amanti del #freddo e della Neve, possibilità fin al piano ma non per tutti ? - ReteMeteoAmator : #METEO #NEVE Buone notizie amanti del #freddo e della Neve, possibilità fin al piano ma non per tutti ? - AlessiaCabianca : AVVISO METEO: 2-5 gennaio, IRRUZIONE ARTICA, FREDDO e NEVE anche in pianura. AREE/CITTA' a rischio - infoitinterno : Meteo Italia | 2-5 gennaio: IRRUZIONE ARTICA, FREDDO E NEVE anche in PIANURA -

(Di lunedì 31 dicembre 2018) Gli aggiornamenti modellistici, continuano a confermare l’di masse aria fredda di originein discesa sul fianco orientale di un vasto campo anticiclonico con massimi sulla Gran Bretagna.L’ondata di freddo avrà inizio dal 2 di gennaio e con picco per il 3/4 di gennaio per protrarsi fin verso l’epifania.A livello termico, ci attendiamo un netto calo delle temperature con valori a 850hpa, (1500m) fin verso i -10°C sui settori adriatici e fin a -7°/-8°C sui settori tirrenici.L’ingresso della massa fredda, sarà orientale e a livello di precipitazioni sarà coinvolto più che altro il versante Adriatico.I settori tirrenici, vedranno invece condizioni di tempo più stabile, ma comunque in un clima freddo.fin in? Si e quanta? E’ prematuro stabilire accumuli dettagliati per città e città data la ...