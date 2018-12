Internazionali d’Italia Roma 2019 | il calendario e le date Programma | orari e tv

Badminton - Internazionali d’Italia 2018 : Danimarca e Russia padrone nel Bel Paese : Disputate le finali di tutti i tabelloni principali degli Internazionali d’Italia di Badminton: nella giornata odierna si sono svolti gli atti conclusivi dei cinque tornei, dove purtroppo non erano presenti italiani, eliminati tutti al primo turno nella giornata di venerdì. Danimarca (tre titoli) e Russia (due) si dividono la posta in palio. Nel singolare maschile il danese Victor Svendsen, testa di serie numero 4, supera per 21-12 21-17 ...

Badminton - Internazionali d’Italia 2018 : delineate le finali. Dominio di Danimarca e Russia : delineate le finali di tutti i tabelloni principali degli Internazionali d’Italia di Badminton: nella giornata odierna si sono svolti quarti e semifinali dei cinque tornei, dove purtroppo non erano presenti italiani, eliminati tutti al primo turno nella giornata di ieri. Danimarca e Russia possono fare incetta di titoli negli atti conclusivi in programma domani. Nel singolare maschile si giocheranno la vittoria finale il danese Victor ...

Badminton - Internazionali d’Italia 2018 : subito fuori tutti gli azzurri : Sono scattati oggi i tabelloni principali degli Internazionali d’Italia di Badminton: nella giornata odierna si sono svolti i primi due turni dei cinque tornei, che non hanno sorriso alla comitiva azzurra, spazzata via. Zero vittorie e dieci sconfitte oggi per gli italiani impegnati: fuori Rosario Maddaloni nel singolare maschile, Judith Mair nel femminile, tre coppie nel doppio maschile e quattro in quello femminile, oltre a ...

Badminton - Internazionali d’Italia 2018 : soltanto Judith Mair accede al tabellone principale : Sono scattati oggi gli Internazionali d’Italia di Badminton: nella giornata odierna si sono svolte le qualificazioni dei cinque tabelloni principali, che non hanno sorriso particolarmente alla comitiva azzurra. soltanto Judith Mair supera lo scoglio e domani sarà ancora in gara: ci saranno così Rosario Maddaloni nel singolare maschile, Judith Mair nel femminile, tre coppie nel doppio maschile e quattro in quello femminile, oltre a ...

Badminton - Internazionali d’Italia 2018 : 18 azzurri in gara nei cinque tabelloni. Chi la spunterà? : Da giovedì 13 a domenica 16 si svolgeranno a Milano gli Internazionali d’Italia di Badminton: anche quest’anno la competizione nostrana è in calendario in concomitanza con le Grand Finals del World Tour, in programma a Guangzhou, in Cina, quindi non ci saranno i grandi nomi del volano nella città meneghina. Nel singolare maschile punta alla riconferma lo spagnolo Paolo Abian, che dovrà guardarsi dal brasiliano Ygor Coelho. Sorteggio ...

Tennis - gli Internazionali BNL d’Italia femminili eletti ”Miglior torneo Premier 5” per la 3ª volta consecutiva : Internazionali BNL d’Italia femminili insigniti del titolo di ”Miglior torneo Premier 5” al mondo per la terza vota consecutiva Gli Internazionali BNL d’Italia femminili sono stati nuovamente insigniti del titolo di ”Miglior torneo Premier 5” al mondo. Un prestigioso riconoscimento che arriva per il terzo anno consecutivo e che consacra l’altissimo livello raggiunto dalla manifestazione, in tutti ...

Internazionali d’Italia Motocross 2019 : il calendario : Tra gennaio e febbraio, a poche settimane dal primo appuntamento del Mondiale MXGP, saranno gli Internazionali d’Italia di Motocross a calamitare l’attenzione degli appassionati. La serie pre-mondiale più importante a livello europeo e non solo, vedrà al via numerosi campioni che si sfideranno in tre tappe secondo il seguente calendario: 27 gennaio: Riola Sardo (OR) […] L'articolo Internazionali d’Italia Motocross 2019: il ...