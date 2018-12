Inter | Keita ha legato subito col gruppo | ma va su tutte le furie quando

Calciomercato Inter - parla l'agente di Keita : Ai microfoni de La Gazzetta dello Sport ha parlato Roberto Calenda, agente dell'attaccante senegalese classe 1995, che ha fatto chiarezza sul futuro del suo assistito: La storia di Keita all'Inter ...

Inter - si inizia a pensare ai riscatti : pochi dubbi per Vrsaljko e Politano - Keita in bilico : L’Inter inizia a pensare ai riscatti per evitare che si ripeta la situazione dell’anno scorso, con Cancelo e Rafinha che non sono stati confermati dal club per questioni di settlement agreement. Da giugno questo cesserà e i nerazzurri avranno più libertà di movimento. I prestiti da riscattare sono quelli di Vrsaljko, Politano e Keita. Nonostante gli infortuni, la società sembra avere pochi dubbi in merito al croato e lo stesso ...

Inter - Keita : un gol ogni 9 giorni. Ora lo scatto per rimanere a Milano : Keita ha un mese e mezzo per allungarsi la vita nerazzurra, prima che la società e il suo agente si siedano intorno a un tavolino per studiare una strategia comune. Quarantacinque giorni perché City ...

L'agente di Keita : "L'Inter troverà un modo per riscattarlo" : Momento particolarmente positivo quello che sta passando Keita Balde, gratificato soprattutto dalle parole al miele da parte di Luciano Spalletti: "È un ragazzo splendido da tutti i punti di vista, è sempre gioioso, cazzeggia più di tutti, è bravo a parlare la nostra lingua e il romanesco, stuzzica con il linguaggio i compagni. Ho trovato tutta un"altra persona rispetto a quello che si diceva dopo l"esperienza alla Lazio". Non è un caso, ...

Ag. Keita : 'Non sarà un altro Cancelo : l'Inter troverà il modo di riscattarlo' : Così alla Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul futuro di Keita: 'La verità è che Keita è stato dipinto un uomo diverso da quello che è. Alla Lazio gli hanno fatto la guerra in passato. E si è ...

Inter - Spalletti : 'Nainggolan mette 3-4 cose davanti al calcio. Keita ragazzo splendido' : 'Queste partite diventano pericolose se non le affronti nella maniera giusta'. Parola di Luciano Spalletti nel post-partita. Come dargli torto: il match contro l'Empoli è stato tutt'altro che una ...

Empoli-Inter - le pagelle : Keita decide e incide. Traore una conferma : EMPOLI 6 PROVEDEL Non impeccabile sul gol, ma si riscatta con un paio di buoni interventi. 5,5 VESELI Qualche incertezza 6 SILVESTRE Più sicuro del compagno di reparto 6 RASMUSSEN Si vede poco, ma si ...

Inter - che giornata per Keita : gol e messaggio anti-razzismo : Keita Baldé ha voluto spendere qualche parola d’affetto per il compagno di Nazionale Koulibaly dopo i fatti relativi all’incontro tra Inter e Napoli “Koulibaly è mio fratello, giochiamo insieme in Nazionale, le cose che devo dirgli gliele dico al telefono personalmente. Queste cose non possono succedere al giorno d’oggi, il calcio è bello non bisogna fare cose cattive né insultarsi“. Lo dice l’Interista ...

Inter - Spalletti : "Vittoria giusta - Keita ragazzo splendido e a Nainggolan vogliamo bene" : "Vittoria fondamentale e giusta". Spalletti definisce così il successo dell 'Inter a Empoli. "Sono partite che possono mettersi male se non le affronti nel modo giusto. Nel primo tempo non siamo stati ...

Keita-gol : Empoli-Inter 0-1 1-1 : il Torino ferma la Lazio La Roma risale | Classifica : Il capitano nerazzurro isolato e imbrigliato dalla manovra toscana: risolve il senegalese e i lombardi si confermano al terzo posto