Inter | arrestato Marco Piovella | accuse di lesioni e rissa per il capo ultrà

(Di lunedì 31 dicembre 2018) Gli scontri tra ultras die Napoli avvenuti nei pressi dello stadio Meazza, prima del match del 26 dicembre, hanno prodotto gli arresti di tre supporter nerazzurri con il gip che ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare dopo averlirogati nel carcere di San Vittore. Guido Salvini è stato molto duro nel descrivere quanto accaduto in via Novara: "I fatti non sono un normale scontro tra gruppi di tifosi durante una partita o subito dopo di essa nei pressi dello stadio. Essi costituiscono invece un'azione di stile militare, preordinata e avvenuta a distanza dallo Stadio Meazza tendendo un agguato ai tifosi della squadra opposta''.Durante glirogatori di Luca Da Ros, Francesco Baj e Simone Tira sarebbe emerso il ruolo chiave di uncurva dell'che nella giornata di ieri si era recato in Questura accompagnato dal suo avvocato. Nonostante il ragazzo ...