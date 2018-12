' Incostituzionale la mia espulsione dal M5s' | così De Falco

M5s : ?De Falco - "la mia espulsione è Incostituzionale e antidemocratica" : "Non rispetta la Costituzione nè il dibattito democratico". Così, interpellato dall'Agi, il senatore Gregorio De Falco commenta la notizia della sua espulsione dal Movimento 5 stelle, decisa dal Collegio dei probiviri M5s. "Non me l'aspettavo, pensavo ci fosse dentro il Movimento del buonsenso per valutare che quello che ho fatto è perfettamente legittimo", spiega De Falco ...