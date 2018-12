In TV la Sera di Capodanno su Canale 5 | Capodanno in musica

In TV la Sera di Capodanno su Rai 1 : L'Anno che verrà : Il Programma di Capodanno di Rai 1 con Amadeus e tanti grandi nomi della musica. Ecco tutti gli ospiti.

Capodanno in tv - programmazione del 31 dicembre e 1 gennaio : Roberto Bolle in prima Serata : Appuntamento con le anticipazioni su cosa vedremo in tv tra il 31 dicembre 2018 e il 1 gennaio 2019. La programmazione prevede nella sera dell'ultimo dell'anno due grandi eventi musicali contrapposti; 'Capodanno in musica' su Canale 5 condotto dalla Panicucci e 'L'anno che verrà' trasmesso da Rai 1 con al timone Amadeus. I due eventi terranno compagnia ai telespettatori sin dopo il brindisi di mezzanotte con esibizioni di molti artisti del ...

Capodanno in piazza : una Serata ricca di eventi in Provincia di Savona : Cosa fare a Capodanno? Ecco gli eventi in programma questa sera in Provincia di Savona. Savona: proiezioni sui muri della Fortezza del Priamar visibili dalla strada. Alle ore 24 spettacolo pirotecnico ...

StaSera Capodanno "magico" a Torino : dalle 20 varchi per gli accessi - vietati spray e bombolette : ... saranno assicurate tutte le informazioni utili a lasciare, con facilità e ordinatamente i luoghi in cui si è assistito agli spettacoli. Saranno inoltre collocati elementi luminosi , totem gonfiabili ...

StaSera in tv lunedì 31 dicembre 2018 - programmi tv notte di Capodanno : Sport in tv . Seconda serata F ilm . L'aspirante ballerino Billy Elliot su LA5 , ch30, alle 22:40; Facciamola finita su Rai 4 , ch21, alle 22:50; Bandolero! con James Stewart, Dean Martin, ...

Turismo e Capodanno - l'ex assessore Elisa Serafini risponde al nuovo Barbara Grosso : Fortunatamente ho costruito una professione, e non ho bisogno di incarichi, favori o sostegno dalla politica. Per questo ho, e manterrò, la libertà di potermi esprimere, come faccio da quando ho 16 ...

Festeggia il Capodanno al Ristorante Il Galeone! Vivrai una Serata unica e ricca di sorprese : Anche quest'anno il Galeone ha preparato un menù speciale per Festeggiare con te l'arrivo del Nuovo Anno. Il Ristorante è situato all'interno della struttura del Tennis Club Sanremo, in Corso Matuzia, ...