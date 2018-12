In occasione della consegna dei premi | della 2Edizione del concorso letterario ' Maria

Eurolega – Risultati e classifica dopo i match della 15ª giornata : il Real Madrid perde una ghiotta occasione - Fenerbahce super : Il Fenerbahce impedisce al Real Madrid di raggiungere, a pari punti, la vetta della classifica di Eurolega: i Risultati delle partite della 15ª giornata Un’altra giornata di sfide, oggi, nei parquet di tutta Europa: in campo tante squadre impegnate nel campionato di Eurolega. Ad aprire le danze, oggi, è stata la sfida tra Fenerbahce e Real Madrid: ad avere la meglio dopo una sfida davvero appassionante sono stati i padroni di casa, ...

Bertolaso contro Di Maio e la politica della casacca per ogni occasione : «Sono rimasto senza fiato stamane, davanti alla foto del signor Di Maio, che evidentemente si è precipitato a Catania per motivi propagandistici, con addosso la maglia con il logo della Protezione civile nazionale per la quale non mi risulta che sia stato delegato a rappresentarla dal governo in carica». È Guido Bertolaso, ex Capo della Protezione Civile, a scrivere al Corriere della Sera e ad attaccare il vicepremier che indossava fra i ...

Assisi : il Natale sia l'occasione per riscoprire la bellezza della sobrietà. : ' Il Natale " ha dichiarato il Custode del Sacro Convento di Assisi, padre Mauro Gambetti in questo momento di crisi economica e di valori sia uno stimolo a reagire per un mondo più umano e fraterno. ...

F1 - Mondiale 2019 : l’occasione della vita per Antonio Giovinazzi. Alfa-Romeo Sauber in crescita - ma Raikkonen sarà un compagno scomodo : Finalmente la grande occasione è arrivata: Antonio Giovinazzi gareggerà a tempo pieno nel Mondiale 2019 di Formula Uno con l’Alfa Romeo-Sauber. Per il pilota pugliese si tratta della stagione più importante della carriera, in cui dovrà dimostrare di poter valere un posto fisso nel circus a differenza di molti driver provenienti dalla Formula 2 che recentemente non sono riusciti a confermare i buoni risultati ottenuti nelle categorie ...

Controlli amministrativi della Polizia di Stato nelle serate organizzate in occasione delle prossime festività natalizie e di fine anno. : Una particolare attenzione sarà riservata alle prevendite ed al rispetto della prescrizioni dettate in sede di Commissioni di Vigilanza sui Pubblici Spettacoli. Nel corso delle attività saranno ...

Dua Lipa ha pubblicato un bellissimo messaggio per i fan in occasione della fine del tour : via GIPHY La cantante di "New Rules" ha appena concluso il tour che l'ha portata a esibirsi in giro per il mondo per un totale di 245 date ! Dua ha voluto ringraziare tutti i fan che sono andati a ...

Dua Lipa ha pubblicato un bellissimo messaggio per i fan in occasione della fine del tour : <3 The post Dua Lipa ha pubblicato un bellissimo messaggio per i fan in occasione della fine del tour appeared first on News Mtv Italia.

Alex Zanardi sarà al via della 24 Ore di Daytona : “Per me è una grande occasione e la vivrò con passione” : Il 26 gennaio è la data da circoletto rosso per Alex Zanardi. Il 52enne nativo di Bologna, diventato ormai un’icona per lo sport italiano e mondiale grazie alle sue imprese paralimpiche, torna al suo vero amore: le auto da corsa. E così la sfida è quella della 24 Ore di Daytona dove il nostro portacolori si esibirà con una BMW M8 GTE, opportunamente modificata per consentirgli di usare al meglio i comandi della propria vettura, essendo lui ...

Santa Barbara - i pompieri tra problemi di contratto e organico Aosta - In occasione delle celebrazioni della patrona dei Vigili del fuoco - ... : Era quasi scontato che sarebbe accaduto, considerata anche l'eco delle proteste degli scorsi mesi , ma il tema della definizione del contratto di lavoro e del regime previdenziale dei Vigili del fuoco ...

"Global Compact occasione da non perdere per tutelare i deboli" : l'appello della Croce Rossa : «Il mondo sta abbandonando i bambini migranti» denuncia l'Ifcr nel suo ultimo report, che registra trecentomila i minori non accompagnati solo nel 2017. Moltissimi sono vittime di violenza e abusi. E invita i governi del mondo a firmare l'accordo di New York sulle migrazioni

C.Castello : divieto di sosta su Largo Bartolini in occasione degli spettacoli della stagione di prosa e danza : Per consentire la piena accessibilità dei mezzi al servizio delle compagnie che si esibiranno per la stagione di prosa e danza 2018-2019, il comando della Polizia Municipale ha emesso un'ordinanza che ...

Tre mette in palio Huawei Mate 20 con il concorso indetto in occasione della Cyber Week : Grazie al concorso indetto da Tre in occasione della Cyber Week è possibile vincere un Huawei Mate 20. L'articolo Tre mette in palio Huawei Mate 20 con il concorso indetto in occasione della Cyber Week proviene da TuttoAndroid.

'Non è normale che sia normale' - il messaggio della Tartaglione in occasione del 25 novembre : Al mondo ci sono due poteri: quello della spada e quello della penna. Ma in realtà ce n'è un terzo, più forte di entrambi, ed è quello delle donne". 'Per oggi, prosegue ho scelto la frase di Malala ...

Ryanair - oggi voli da 4 - 89 euro in occasione della Cyber Week : Ryanair, la famosa compagnia aerea low cost, continua a far discutere. Negli ultimi mesi infatti, la società è stata al centro delle polemiche per via dell'introduzione della policy volta a far pagare una tariffa ulteriore per portare a bordo il secondo bagaglio a mano (quello più pesante, ma inferiore ai 10 KG). La notizia ha fatto ovviamente molto discutere e diversi sono stati malumori tra i consumatori. Ryanair ha deciso però di placare la ...