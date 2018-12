Il telegiornale albanese è hot | la notizia viene messa a… nudo FOTO

calcioweb.eu

(Di lunedì 31 dicembre 2018) Ilin Albania è hot, per i telespettatori sono molto importanti le notizie ma anche l’aspetto fisico nontrascurato, per questo motivo la decisione è stata quella di leggere le notizie con giornaliste nude o quasi. Laa…, le protagoniste indossano solo una giacca. Ziarrtrasmette, così si chiama il canale televisivo che adesso è sempre più seguito, i telespettatori sono sempre più in aumento.Un nuovo post (Albania, il tg è a luci rosse: le annunciatrici sono seminude) è stato pubblicato su Playhitmusic – pic.twitter.com/bwIDKtA3oH— Playhitmusic (@Noovyis) 28 dicembre 2018L'articolo Ilè hot: laa…CalcioWeb.