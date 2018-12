huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: Il tardivo oracolo di Renzi che snobba il Pd - gps72 : RT @HuffPostItalia: Il tardivo oracolo di Renzi che snobba il Pd - HuffPostItalia : Il tardivo oracolo di Renzi che snobba il Pd -

(Di lunedì 31 dicembre 2018) La deludente manovra del Governo gialloverde ha insinuato tra i cittadini, in modo prepotente, una sensazione, stiracchiata, che sta montando: si stava meglio quando si stava peggio? È la strategia dell'fiorentino Matteo(vedi l'intervista di fine anno a La Stampa) che preconizzò, dopo l'insediamento del Governo Di Maio-Salvini, una durata breve e, immediatamente dopo, i disastri in economia, avrebbero condotto gli italiani a valorizzare il lavoro fatto dai governi di centrosinistra. In buona parte, questo scenario, si sta verificando senza risparmiarsi. Con una variante sul finale: che i voti dei delusi stanno parcheggiando nell'astensione. Si tratta di lavorarci sopra. Ad esempio la campagna di opposizione del Pd, di questi giorni, contro il Governo, e che sfocerà con la piazza del 12 gennaio, sono segnali che qualcosa di muove.Non si capisce ...