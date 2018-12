Il presidente Sergio Mattarella e il significato d' Europa

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ad Aosta - alla 'Scuola per la Democrazia' : «l'Autonomia è quella della Vallée ma è anche ... : Con questi mezzi di comunicazione, la politica deve ancora prendere le misure, ma questo avverrà". ultimo aggiornamento: Sabato 10 Novembre '18, h.15.45

Sergio Mattarella - ritratto di un presidente pop : Silente. Inerme. Lo presentavano come un Tavor politico. E invece dal Quirinale scala i social e surclassa i tweet del governo. Con l’ironia Come resistere al tempo dell'arroganza" I super poteri di Mattarella visti da Makkox (e da Grillo)"

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto al Palazzo del Quirinale i rappresentanti del mondo della scienza e della ricerca oncologica : Lunedì 29 ottobre, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella , si è tenuta al Palazzo del Quirinale l’annuale cerimonia dedicata ad AIRC, appuntamento che inaugura simbolicamente “I Giorni della ricerca ”, iniziativa in programma dal 4 all’11 novembre per informare l’opinione pubblica sui progressi raggiunti nell’ambito della prevenzione, della diagnosi e della cura del cancro e sostenere con le donazioni dei cittadini nuovi ...

Volley femminile - l’Italia ricevuta da Sergio Mattarella al Quirinale. Il presidente : “Avete conquistato il Paese” : La Nazionale Italiana di Volley femminile è stata ricevuto dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Quirinale. Le azzurre, reduci dai Mondiali conclusi con la conquista della medaglia d’argento, sono parse estremamente emozionate per l’incontro istituzionale col Capo di Stato che le ha ringraziate: “Avete conquistato tanti cittadini con la pallavolo. Avete spinto tanti giovani a impegnarsi nello sport, spero che ...

SERGIO MATTARELLA - MONITO AL GOVERNO/ Da Pontedera omaggio a Gronchi : “presidente garante della Carta” : MATTARELLA a Pontedera per omaggiare Gronchi: in lettera ad Assolombarda punge il GOVERNO, "politica e istituzioni siano responsabili e si sforzino per il bene comune".(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 17:15:00 GMT)