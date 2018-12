Il Paradiso delle signore anticipazioni | MARTA e RICCARDO contro UMBERTO

tvsoap

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 1 gennaio 2019: Elena teme di non essere una brava maestra

(Di lunedì 31 dicembre 2018)Tempeste in arrivo in casa Guarnieri: lede Il, la fiction giornaliera di Rai 1, ci informano che tra(Roberto Farnesi) e i suoi figli,(Gloria Radulescu) e(Enrico Oetiker), ci sono complicazioni in arrivo!Il banchiere infatti non ha digerito per nulla il sabotaggio dei suoi progetti da parte della figlia e quest’ultima, rancorosa nei confronti del padre, deciderà tra pochissimi giorni di andare a vivere da sola provocando anche l’ammirazionesue colleghe Veneri.Nel frattempo,sarà sempre più nervoso e sso per colpa dei farmaci che sta prendendo di nascosto, destando la preoccupazione di Ludovica (Giulia Arena) che già è a conoscenza degli oppiacei che l’amico sta assumendo all’insaputa della famiglia.Anchesi accorgerà dello strano comportamento del fratello e ...