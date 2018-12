Il papà muore in casa nella notte - la figlia di 7 anni lo veglia per un giorno : Stroncato da un infarto, un uomo di 64 anni è stato vegliato dalla figlia di 7 anni per un giorno intero. È stata l'ex moglie, madre della bambina, a dare l'allarme ma quando i sanitari del 118 sono ...

Rimini - muore dopo due infarti a 10 anni - il papà : 'I suoi organi salveranno altre vite' : Una vera e propria tragedia quella che si è verificata nei giorni scorsi e che riguarda, per l'ennesima volta, la morte di una persona giovanissima. In questo caso, il decesso è avvenuto nella provincia di Rimini, dove un bambino di appena dieci anni è stato stroncato da un doppio arresto cardiaco che, nonostante i molti tentativi di salvarlo da parte del personale medico, non gli ha lasciato alcuno scampo. Secondo quanto riferisce il noto sito ...

Rimini - muore a 10 anni di peritonite. Donati gli organi. Il papà : “Federico salverà altre vite” : Era stato ricoverato all’Ospedale Infermi di Rimini il 13 dicembre, con febbre molto alta. Da lì non è più uscito. Federico si è spento dopo 10 giorni di agonia. E i suoi genitori hanno deciso di fare un grande gesto. Oggi l'ultimo saluto nella parrocchia di Sant’Andrea dell’Ausa.Continua a leggere

Lutto a Caserta : Giosué - un giovane papà - muore nel sonno a 32 anni : Quella che si sta per raccontare è un'altra di quelle tragedie delle quali non si vorrebbe mai sentire parlare e che riguarda la morte di una giovane persona. In questo caso, la vittima è un uomo di appena trentadue anni, Giosuè Ianniciello, padre di tre bambini, deceduto improvvisamente nel sonno a causa di un malore nella provincia di Caserta, precisamente nel piccolo comune di Gricignano d'Aversa. Secondo quanto riferiscono i media locali, in ...

Dramma allo stadio : Gentner vince in campo - il papà muore in tribuna : Lui aveva appena finito di giocare e festeggiare con i compagni in campo per la vittoria contro l'Hertha Berlino, e proprio in quei minuti fatali il papà, appena 65 anni, se ne andava in cielo, ...

Terribile incidente - muore in ospedale : giovane papà lascia moglie e figlia : Dario Capitanio, 29 anni, era titolare di un'azienda agricola a Valle Rossa di Cene, in provincia di Bergamo: martedì...

Cade dal balcone e muore a 14 anni - quando le dicevano di non sporgersi lei rispondeva : "Scialla papà" : Il volo nel vuoto per diversi metri e l'impatto, fortissimo, che non le ha lasciato scampo. Una quattordicenne è morta dopo essere precipitata dal balcone della sua abitazione al sesto piano di un ...

BOLOGNA : "NON HO UCCISO papà" - INDAGATO POI MUORE IN UN INCIDENTE/ Il 'giallo' di Francesco Masetti - IlSussidiario.net : BOLOGNA, Francesco Masetti morto mentre era INDAGATO per l'omicidio del padre: tragico INCIDENTE stradale o suicidio? L'ultimo messaggio del 38enne

Muore tuffandosi - uccisa dall'elica della barca a 11 anni. Richiesta la condanna a 10 mesi per il papà che doveva vigilare : Cagliari, la tragedia tre anni fa a Santa Margherita di Pula. La testimonianza di Andrea Trudu fra i singhiozzi

papà scivola dalle scale col neonato in braccio. Il bimbo picchia la testa e muore : Ponzano Veneto, Treviso,, 13 novembre 2018 - Scendeva le scale col figlio in braccio , chissà quante volte l'aveva fatto. Ma stavolta il Papà è inciampato e caduto, e il piccolino di due mesi ha ...

