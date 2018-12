Il Movimento 5 Stelle ha espulso due senatori e due europarlamentari

Movimento 5 stelle - espulsi due senatori e due europarlamentari : Iniziano le epurazioni nel Movimento 5 stelle. Il collegio dei probiviri ha annunciato in un post sul Blog delle stelle che sono stati espulsi due senatori - Gregorio De Falco e Saverio De Bonis - e due europarlamentari - Giulia Moi e Marco Valli. Nessuna sanzione per i senatori 5 stelle Matteo Mantero e Virginia La Mura, per i quali "i procedimenti disciplinari sono stati archiviati", mentre nei confronti di Elena Fattori e Paola Nugnes "i ...

Il Movimento 5 Stelle espelle 4 parlamentari : fuori il senatore Gregorio De Falco : Ad essere espulsi dal Movimento 5 Stelle sono stati il senatore Gregorio De Falco, il senatore Saverio De Bonis, l'europarlamentare Giulia Moi e l'europarlamentare Marco Valli. Al senatore Lello Ciampolillo, invece, è stato comminato solamente un richiamo, la sanzione minima. Pendenti le posizioni delle onorevoli Nugnes e Fattori.Continua a leggere

Adolf Hitler come il Movimento 5 Stelle : torna a circolare in rete una vecchia fake news : A quanto pare le fake news non vanno mai in scadenza (e nemmeno in vacanza durante il periodo natalizio): negli ultimi giorni ha ricominciato a diffondersi sui social una presunta citazione di Adolf Hitler, con l'intento di equiparare il Partito Nazionalsocialista Tedesco al MoVimento 5 Stelle. La citazione è in realtà un 'taglia e cuci' decontestualizzato David Puente, noto debunker che gestisce un blog anti-bufale, ha pubblicato giusto ieri un ...

"Governo - a pagare lo scotto della Manovra potrebbe essere il Movimento Cinque Stelle. I rischi che corre il Paese". Intervento di Franco ... : ... con tutte le conseguenze politiche che si sono prodotte nelle nazioni in cui i debiti pubblici ammontavano al più del doppio dell'economia reale. Gli effetti che ne sono scaturiti sono ben noti: ...

Le correnti del Movimento Cinque Stelle : lo scontro interno tra i grillini - INFOGRAFICA : Il Centro collabora con diversi Istituti, tra cui l'Università Statale di Milano e la Società Italiana di Scienza Politica e opera a supporto di FB Associati, la prima società italiana di consulenza ...

Manifestazione Ncc a Roma - bruciate bandiere del Movimento 5 Stelle : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Se la senatrice del Movimento 5 Stelle non paga il condominio : debiti per 45mila euro : Quarantacinque mila euro di spese condominiali non saldate: Felicia Gaudiano , senatrice del Movimento 5 Stelle ha un contenzioso aperto con i vicini e una causa al tribunale di Bologna. La ...

Mara Lapia - deputata del Movimento 5 Stelle - aggredita in un supermercato : costola fratturata : La parlamentare del Movimento 5 Stelle è stata malmenata in un supermercato di Nuoro ed ha riportato fratture alle costole e contusioni sul resto del corpo.Continua a leggere

Oggi a Scalea il #CalabriaTour del Movimento 5 Stelle : ... di ricerca di un benessere diffuso che la disastrosa amministrazione regionale ha sacrificato, preferendo logiche di interesse e profitto che hanno finito per anteporre l'opportunità politica, ...

Ecotassa e bonus auto non inquinanti : è spaccatura tra Lega e Movimento 5 Stelle : ... gli aiuti ai lavoratori, abbiamo eliminato i contratti precari: noi dobbiamo andare avanti su questa direzione perchè se aiutiamo le persone in difficoltà riparte tutta l'economia'.

Sondaggio Ipsos - patto Movimento 5 stelle-Pd - i loro elettori sono contrari : Il Pd sembra un partito ormai al capolinea. Alla ricerca di un leader e con l'eventualità che Matteo Renzi fondi un nuovo soggetto politico, i dem rischiano di sparire visto che anche una alleanza con ...

Sondaggio Index Research - il nuovo partito di Matteo Renzi fa crollare il Movimento 5 stelle : Sorpresa nell'ultimo Sondaggio di Index Research per PiazzaPulita su La7 . Nelle intenzioni di voto illustrate in diretta da Corrado Formigli irrompe infatti il partito di Matteo Renzi che, seppure ...

Matteo Salvini dice no a Silvio Berlusconi : 'Mai un governo coi fuoriusciti dal Movimento 5 Stelle' : Dopo il passaggio di Matteo Dall'Osso dal Movimento 5 Stelle a Forza Italia , da ambienti del partito del cav è arrivata notizia che sarebbero almeno una trentina i parlamentari grillini pronti a ...