ilmessaggero

: RT @ilmessaggeroit: Il #ministro Moavero: «La #ue era pronta a punirci, questo accordo eviterà l’instabilità» - SaliciStefano : RT @ilmessaggeroit: Il #ministro Moavero: «La #ue era pronta a punirci, questo accordo eviterà l’instabilità» - Barbie572 : RT @ilmessaggeroit: Il #ministro Moavero: «La #ue era pronta a punirci, questo accordo eviterà l’instabilità» - ilmessaggeroit : Il #ministro Moavero: «La #ue era pronta a punirci, questo accordo eviterà l’instabilità» -

(Di lunedì 31 dicembre 2018) Un lavoro non facile a Bruxelles, sia il suo che quellodell'Economia Giovanni Tria che in questi giorni entra però in ipotesi di rimpasto. Ritiene possibile un 'rimaneggiamento' della ...