Il messaggio di Mattarella | L' Italia ha bisogno di unità

Il messaggio di Mattarella : «Basta odio e timori - riscopriamo i buoni sentimenti» : Il presidente della Repubblica traccia un bilancio sul 2018. «La sicurezza è la condizione di un’esistenza serena». Il no alla «tassa sulla bontà» per il terzo settore e il ricordo di Antonio Megalizzi

Il messaggio del presidente Mattarella : «Fare comunità e non avere timore di manifestare i buoni sentimenti» : «Care concittadine e cari concittadini, siamo nel tempo dei social, in cui molti vivono connessi in rete e comunicano di continuo ciò che pensano e anche quel che fanno nella vita...

Ancona - morti in discoteca. Il messaggio di Mattarella al funerale di Emma Fabini : Emma Fabini , la 14enne di Senigallia morta nella strage della discoteca di Corinaldo. "Siamo qui per un grande gesto di ringraziamento , per la vita di Emma, per una richiesta di sostegno per i suoi ...