Il matrimonio più seguito visto | letto | commentato

Elena Morali : "Non parlerò più del matrimonio con Scintilla - ci sposeremo in segreto" : Quando si sposano Elena Morali e Gianluca Fubelli, in arte Scintilla? La domanda continua ad agitare gli appassionati di gossip, i quali in questi mesi hanno potuto conoscere in maniera dettagliata tutta la vicenda. Per i più distratti: dopo l'annuncio delle nozze, i due hanno affrontato una crisi che li ha divisi per qualche tempo. Poco dopo, però, la coppia si è ricomposta, senza però troppi riferimenti all'annunciato matrimonio. ...

Melissa Satta-Kevin Prince Boateng - è crisi? L'ex Velina sempre più 'sola' replica alle indiscrezioni sul suo matrimonio : L'ex Velina però interpellata sull'argomento dalla rivista di cronaca rosa ci ha tenuto a precisare: ' ho la fede, sono ancora sposata".

Melissa Satta-Kevin Prince Boateng - è crisi? L’ex Velina sempre più ‘sola’ replica alle indiscrezioni sul suo matrimonio : Melissa Satta e Kevin Prince Boateng in crisi? L’ex Velina e il calciatore del Sassuolo starebbero attraversando un periodo nero Melissa Satta e Kevin Prince Boateng sarebbero in crisi. L’ex Velina e il calciatore del Sassuolo, a seguito della nascita di Maddox (loro primo ed unico figlio) ed a due anni dal matrimonio, starebbero attraversando un periodo nero. A confermare l’indiscrezione la rivista ‘Chi’. Sul ...

Lo show di Beyoncé al matrimonio di Isha Ambani - la figlia dell’uomo più ricco dell’India (video) : Beyoncé al matrimonio di Isha Ambani, la figlia dell’uomo più ricco dell’India, per uno show esclusivo alla festa pre nozze. L’artista americana si è esibita in occasione del matrimonio della figlia di Mukesh, l’uomo più ricco dell’India, e ha pubblicato alcuni post sul suo profilo ufficiale di instagram con foto e video dello show, condividendo con il pubblico alcuni momenti della serata. Vestita con abiti ispirati alla tradizione ...

Morta a 25 anni : voleva essere più magra il giorno del suo matrimonio : Venticinque anni, la gioventù sul viso e la speranza nel cuore. Eppure non le bastava, Jana non riusciva ad essere pienamente felice. Aveva deciso di sposarsi ma voleva arrivarci come aveva deciso: con qualche chilo in meno. Di lì la decisione di sottoporsi ad un intervento di bypass gastrico lo scorso 17 ottobre. Sembrava tutto in regola ma l’intervento aveva lasciato ferite profonde. Nel giro di due settimane Jana Moreels, originaria del ...

Muore dopo l’intervento di bypass gastrico : voleva sembrare più magra il giorno del matrimonio : Jana Moreels, 25enne belga, ha deciso di sottoporsi a quell'intervento di chirurgia estetica dopo essere sentita umiliata al parco giochi mentre saliva su una giostra: la cintura di sicurezza non si adattava alla sua vita. Il prossimo giugno si sarebbe dovuta sposare.Continua a leggere

Giovanni Angiolini - il dottore più bello d'Italia : "Sono innamorato - sto pensando al matrimonio" (foto) : Volto da piacione, voce da tosto e fascino attraente, ma Giovanni Angiolini non si monta la testa nonostante sia stato eletto come il dottore più bello d'Italia e non da un concorso, bensì dal web che non può fare a meno di notare la sua foto pubblicata in questi giorni sul suo profilo Instagram e che vanta la soglia di quasi 20.000 likes in una settimana: "Dovevo pubblicizzare un mio nuovo studio a Cagliari" dice.Noi lo abbiamo ...

Filippa Lagerback e il matrimonio con Daniele Bossari : 'ha cambiato tutto - ora il nostro legame è ancora più intenso' : Più o meno un anno fa, come dimenticarlo, l'Italia televisiva si scioglieva dinanzi a Daniele Bossari, trionfatore del Grande Fratello Vip che chiedeva la mano all'amata Filippa Lagerback, sua storica compagna.Il 1° giugno 2018 i due si sono sposati a Ville Ponti, a Varese, dopo 17 anni d'amore, per quello che è stato un giorno indimenticabile La 45enne conduttrice televisiva, showgirl ed ex modella svedese naturalizzata italiana, ha ...

Filippa Lagerback" Dopo il matrimonio il mio legame con Daniele è più forte" : "Daniele è un nottambulo, io di notte dormo. Mi capita pochissime volte di fare le ore piccole, sono una mattiniera, mi sveglio sempre presto, quando arrivo Dopo cena quasi mi addormento. Non faccio tardissimo". Filippa Lagerback intervistata nel programma radiofonico I Lunatici ha parlato della sua storia d'amore con Bossari, con il quale è recentemente convolata a nozze. Il loro rapporto, proceduto per anni tra alti e bassi, ...