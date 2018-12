Il marinaio bacia il marito come nella foto di Times Square

vanityfair

: Marinaio gay sbarca e bacia il marito, come nella foto di Times Square [news aggiornata alle 10:24] - repubblica : Marinaio gay sbarca e bacia il marito, come nella foto di Times Square [news aggiornata alle 10:24] - Corriere : Usa, marinaio sbarca e bacia il marito come nella foto di Times Square: è polemica - Lemonchili90 : Marinaio gay sbarca e bacia il marito, come nella foto di Times Square -

(Di lunedì 31 dicembre 2018) UN POSTO AL SOLEUN POSTO AL SOLEUN POSTO AL SOLEITALIA'S GOT TALENT ITALIA'S GOT TALENT ITALIA'S GOT TALENT ITALIA'S GOT TALENT IL CANDIDATOIL CANDIDATOUNA GRANDE FAMIGLIAUNA GRANDE FAMIGLIAUN POSTO AL SOLEC'E' POSTA PER TEX FACTORHa voluto rivisitare la famosissimadel bacio afra unamericano e una giovane donna. Bryan Woodington, 33 anni, è uno dei 300 marinai della Marina americana tornati a casa dalla famiglia per Natale: aveva trascorso sette mesi lontano, fra il Golfo Persico e l’Europa. Il 21 dicembre è sbarcato e, ad accoglierlo, c’era Kenneth, 30 anni, suoda uno.La coppia ha avuto l’onore dell’homecoming kiss, il tradizionale primo bacio del ritorno a casa che ogni volta tocca a undiverso, e ha pensato bene di ricreare l’iconica immagine che Alfred Eisenstaedt scattò nel 1945, alla fine della Seconda Guerra Mondiale.«Bryan mi ...