Il Genoa si fa ricco | in arrivo 90 milioni di euro DETTAGLI

(Di lunedì 31 dicembre 2018) La stagione fino al momento delpuò considerarsi altalenante ma l’in panchina di Cesare Prandelli ha sicuramente cambiato passo al club rossoblu. Si tratta di una squadra completa in ogni reparto ma sicuramente il punto di forza è l’attacco: la coppia Piatek-Kouame regala spettacolo, il doppio colpo della scorsa finestra di mercato è stato veramente eccezionale. In particolar modo il polacco può considerarsi un vero bomber, alle spalle solo di Ronaldo nella classifica marcatori sarà il pezzo pregiato della prossima estate e nelle casse del club dovrebbero entrare almeno 50di, probabile la destinazione all’estero con Bayern Monaco e Borussia Dortmund al momento in vantaggio. In direzione Napoli invece Kouame (da giugno), i contatti tra Preziosi e De Laurentiis hanno già avuto esito positivo, si parte da una base di almeno 35. Il ...