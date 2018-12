ilsole24ore

: Il “controcanto” del Quirinale sui buoni sentimenti e qualche stoccata alla politica: Frecciate ai leader e al Gove… - fisco24_info : Il “controcanto” del Quirinale sui buoni sentimenti e qualche stoccata alla politica: Frecciate ai leader e al Gove… - puntina00 : RT @corrini: L’ideologo del partito di maggioranza che fa il “controcanto” in spregio a Mattarella. Ma quanto mi fa schifo questa cosa. - Monica79811279 : RT @corrini: L’ideologo del partito di maggioranza che fa il “controcanto” in spregio a Mattarella. Ma quanto mi fa schifo questa cosa. -

(Di lunedì 31 dicembre 2018) Così come nell'incipit, quando cita quel mondo dei social in cui molti comunicano in rete «di continuo ciò che pensano e anche ciò che fanno nella vita quotidiana». Una bulimia in cui qualcuno vorrà ...