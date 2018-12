Il colpo di remi di Bisteccone che porta la sua malattia in tv

ilgiornale

: RT @CMastroff: @markorusso69 Finché si é investito eravamo 4° PIL al mondo, poi remi in barca, deupaperazione, e colpo alla nuca Euro - markorusso69 : RT @CMastroff: @markorusso69 Finché si é investito eravamo 4° PIL al mondo, poi remi in barca, deupaperazione, e colpo alla nuca Euro - kanalibeach : RT @CMastroff: @markorusso69 Finché si é investito eravamo 4° PIL al mondo, poi remi in barca, deupaperazione, e colpo alla nuca Euro - CMastroff : @markorusso69 Finché si é investito eravamo 4° PIL al mondo, poi remi in barca, deupaperazione, e colpo alla nuca Euro -

(Di lunedì 31 dicembre 2018) ... per il titolo conquistato da Platini, per il mondiale di Paolo Rossi e Dino Zoff, Giampiero in campo, tra calciatori festanti e lacrime e maledizioni, quando il giornalismo era immediato, cronaca ...