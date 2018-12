Il Club Napoli Bergamo | “Presto anche da noi il calendario del Napoli”

'Chi è razzista non può essere dell'Inter' : la nota del Club dopo i disastri col Napoli : L'Inter è presente in 29 paesi del mondo, dalla Cambogia alla Colombia, dove oltre diecimila bambini sono coinvolti nel progetto Inter Campus, che ha l'obiettivo di restituire loro il diritto al ...

"Chi è razzista non può essere dell'Inter" : la nota del Club dopo i disastri col Napoli : «In relazione ai fatti accaduti durante la partita Inter-Napoli di ieri e alla conseguente decisione assunta dal giudice sportivo della Lega Nazionale di Serie A il club ribadisce che dal 9 marzo del 1908 Inter significa integrazione, accoglienza e futuro. La storia di Milano è fatta di questo, di i

Cori razzisti Inter-Napoli - il Club prende le distanze dalla curva : “No a discriminazione” : Cori razzisti INTER NAPOLI, L’INTER prende POSIZIONE- Non si è fatta attendere la presa di posizione dell’Inter a seguito degli incresciosi fatti di ieri sera, prima e durante Inter-Napoli. Gli scontri fuori dallo stadio qualche minuto prima del fischio iniziale, i Cori discriminatori e razzisti nei confronti del Napoli e di Koulibaly, espulso poi da […] L'articolo Cori razzisti Inter-Napoli, il club prende le distanze dalla ...

Hamsik - orgoglio Napoli : 'Il Club è cresciuto con me - Ancelotti è un vincente. Fiero del record di gol e presenze' : Anni da leader, che il centrocampista slovacco ha ripercorso ai microfoni del sito ufficiale dell' Uefa : "In questo tempo il Napoli è cresciuto e diventato una delle squadre migliori del mondo. ...

Hamsik : 'Napoli tra i top Club d'Italia ed Europa. Orgoglioso dei miei record in azzurro' : In questo tempo il Napoli è cresciuto e diventato una delle squadre migliori del mondo. Abbiamo puntato a vincere il campionato in Italia per alcuni anni. Sfortunatamente abbiamo solo sfiorato il ...

Napoli - Hamsik : 'Siamo tra i migliori Club d'Europa. Sarri? C'è stato un buon cambiamento...' - : In questo tempo il Napoli è cresciuto e diventato una delle squadre migliori del mondo. Abbiamo puntato a vincere il campionato in Italia per alcuni anni. Sfortunatamente abbiamo solo sfiorato il ...

Calciomercato Napoli - il PSG vuole Allan : primi contatti tra Club : Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, il centrocampista del Napoli sarebbe stato messo nel mirino dal PSG , alla ricerca di un profilo simile al suo in vista di una ...

Napoli - l’agente di Todibo non si nasconde : “il Club azzurro ha già confermato l’interesse per il giocatore” : Il procuratore di Todibo ha parlato anche di Malcuit, sottolineando come speri di essere il terzino più impiegato in stagione “Ndombélé affare complesso per il Napoli? Assolutamente. Ha un grande futuro, però purtroppo non credo che possa essere realistico pensarlo al Napoli. Poi nel calcio non si sa mai. Napoli su Todibo? No su questa vicenda preferisco non rispondere. Che il club ha espresso un interesse si può dire. Credo che il ...

Vela – Napoli - iI Reale Yacht Club Canottieri Savoia organizza il 26° Trofeo Marcello Campobasso : A Napoli dal 3 al 5 gennaio 2019 il 26° Trofeo Marcello Campobasso. Oltre 200 velisti nel golfo. Tra le nazioni rappresentate, Thailandia, Israele e Irlanda. Foltissima la presenza di circoli italiani. Al via anche la campionessa italiana Quaranta Il Reale Yacht Club Canottieri Savoia organizza, dal 3 al 5 gennaio 2019, la 26esima edizione del Trofeo Marcello Campobasso, regata velica internazionale voluta dalla Federazione Italiana Vela, ...

Club Atlantico Napoli - il presidente : 'Napoli città più vicina all'hub Sud' : 'Napoli è legittimata a essere un baricentro dell'Alleanza Atlantica moderna e in questo è necessario aprirsi alla società civile, all'impresa, alla cultura della città'. È con questa idea che il ...

Napoli su Pavard : un Club balza in pole : Il 22enne difensore francese Benjamin Pavard , in forza allo Stoccarda, è in cima alla lista degli obiettivi del Bayern Monaco. Lo scrive lo Stuttgarter Nachrichten. Il campione del mondo è seguito anche dal Napoli, costa 35 milioni.

Napoli - Mertens raggiunge quota 100 gol : è il sesto miglior marcatore del Club : Due reti dal sapore particolare, di storia. La doppietta realizzata da Dries Mertens nel successo per 3-1 del Napoli sulla Stella Rossa nella gara del San Paolo, permettono alla squadra allenata da ...

Napoli - sprint per Todibo : ecco l'offerta per anticipare Juve e Club stranieri : Secondo La Gazzetta dello Sport , il Napoli fa sul serio per il gioiellino francese Jean-Clair Todibo . Offerto al centrale classe 1999 del Tolosa un contratto di cinque anni da 1 milione a stagione, a partire da luglio,. De ...

Napoli - De Laurentiis sul Var : “Tutelare i Club - Calciopoli non va dimenticata” : Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, durante la quale si è parlato di Var: “Ho letto le affermazioni di Rizzoli sui 7-8 errori arbitrali e non capisco perché a volte sia così complicato utilizzare questo strumento tecnologico: a mio parere è l’assistente al Var che deve chiamare l’arbitro per analizzare le immagini, non viceversa. Dobbiamo ...