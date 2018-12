romadailynews

: Il Capodanno e le sue tradizioni: Il Capodanno è la fine del vecchio anno e l’inizio dell… - romadailynews : Il Capodanno e le sue tradizioni: Il Capodanno è la fine del vecchio anno e l’inizio dell… - BlusSolam11 : Ricordati che #marioserpa sarà fisso qui dentro.... Lui ci gode... Passerà un bel capodanno a leggere le merde dell… - AlexanderLandSp : RT @lastregaamelie: Per questo finale di anno ringrazio sentitamente il mio ex per avermi riportata mia figlia, dopo 9 giorni, con la febbr… -

(Di lunedì 31 dicembre 2018) Ilè la fine del vecchio anno e l’inizio dell’anno nuovo, in questo momento di transizione si condensa una atmosfera di speranza e di esaltazione per l’anno nuovo e di ricordi per l’anno vecchio che finisce. Il momento di ingesso del nuovo anno è un concentrato di speranze che trovano la loro espressione negli auguri e in una serie di riti scaramantici che, normalmente non ci si fa molto caso, ma essi provengono da molto lontano e hanno un loro ragion d’essere. I riti di augurio ( scaramantici) ovviamente variano di popolo in popolo e perfino di regione in regione ma sono tutti radicati in un lontano passato.Tanto tempo fa, a seconda dei popoli, la nascita del nuovo anno coincideva con periodi diversi per esempio per i popoli Celtici:La festa Smhain (), insieme a Beltaine (primavera) è la ricorrenza di passaggio più importante del Calendario Celtico.Durante ...