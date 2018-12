Il calo degli sbarchi in Italia e i porti chiusi voluti da Salvini : Dal calo degli sbarchi alla chiusura dei porti Italiani passando per la riscrittura del sistema di accoglienza e il decreto sicurezza. Nel 2018 il fenomeno dell'immigrazione ha perso - numeri alla mano - i contorni dell'emergenza ma è rimasto al centro delle polemiche e del dibattito politico. Dopo il picco di arrivi registrato nel giugno dell'anno scorso (12mila in quarantotto ore), il cambio di linea deciso dal Viminale ...

YouTube fa pulizia degli account spam - per gli youtuber calo nei follower : (Gif: Google blog) YouTube è all’opera per rimuovere gli account spam presenti sulla piattaforma e avvisa i creatori che in questi giorni potrebbero registrare un calo del numero degli iscritti ai loro canali. Con un avviso pubblicato sul proprio forum di assistenza, YouTube spiega come verifichi costantemente la legittimità degli account che interagiscono con i singoli canali. “Come parte di questi controlli periodici, abbiamo ...

Mediaset - il calo degli ascolti segna la crisi di Canale 5 in prima serata : per salvare la situazione spunta l’ipotesi Uomini e Donne : Il ritorno di Chi vuol essere milionario? in prime time su Canale 5, a febbraio lo sbarco in prima serata di Uomini e Donne, l’ipotesi promozione (rimozione?) per Domenica Live: la rete ammiraglia del Biscione prova a superare il momento di crisi che vive da qualche mese affidandosi a titoli di punta del daytime. Con una nota a margine: l’attesa di risultati positivi risparmiando e non poco sui costi. Il quiz condotto da Gerry ...

A ottobre la disoccupazione sale ma è compensata dal calo degli inattivi. Occupazione stabile : A ottobre i disoccupati italiani aumentano di 64mila unità (+0,2 su settembre), calano invece gli inattivi, coloro che non hanno un lavoro e non lo cercano (-77mila unità). Lo rileva il bollettino dell'Istat sui dati dell'Occupazione per il mese di ottobre.Il tasso di disOccupazione a ottobre sale ancora toccando il 10,6% con una crescita di 0,2 punti su settembre, a seguito di un arrotondamento, e un calo di 0,2 punti su ottobre ...

Borsa Italiana - in calo il controvalore degli scambi del 19/11/2018 : Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 1,71 miliardi di euro, in ribasso, -7,34%,, rispetto ai precedenti 1,84 miliardi. I ...

Borsa Italiana - in calo il controvalore degli scambi del 15/11/2018 : Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 1,8 miliardi di euro, in ribasso, -10,72%,, rispetto ai precedenti 2,01 miliardi. I ...

In un mercato degli smartphone in calo - iPhone resta stabile - : ... che perde nel quarto di riferimento il 13,4%, con 72,2 milioni di unità vendute, mentre Huawei continua ad avvicinarsi alla leadership, e si impone come produttore numero due al mondo nella ...

Borsa Italiana - in forte calo il controvalore degli scambi dell'1/11/2018 : Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 1,87 miliardi di euro, in deciso ribasso, -25,25%,, rispetto alla seduta precedente che ...

Borsa Italiana - in calo il controvalore degli scambi del 30/10/2018 : Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 2,05 miliardi di euro, in ribasso, -11,57%,, rispetto ai precedenti 2,32 miliardi. I ...