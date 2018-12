Il 2019 sta arrivando | così come un nuovo nome

Capodanno 2019 Bologna - festa in piazza per 10mila. La guida : piazza Maggiore dove, dopo i recenti fatti di cronaca, viene riproposta la formula del numero contingentato degli accessi , 10mila presenti, con coupon da restituire ai varchi, e introdotto il divieto di portare spray urticanti. L'accesso a ...

Classifica generale Tour de Ski 2019 - la graduatoria e i distacchi. 15° De Fabiani : Il Tour de Ski scatta da Dobbiaco sabato 29 dicembre con una sprint a tecnica libera, prosegue nel giorno seguente con due gare distance con partenze ad intervalli sempre in tecnica libera. Riposo e trasferimento il 31, mentre il 2019 viene inaugurato in Val Muestair, Svizzera, dove si tiene l’ultima sprint del Tour, ancora in tecnica libera. Altro trasferimento ed il 2 si va ad Oberstdorf, in Germania, dove gli atleti sono chiamati ad ...

Classifica generale Tour de Ski femminile 2019 - la graduatoria e i distacchi : Il Tour de Ski scatta da Dobbiaco sabato 29 dicembre con una sprint a tecnica libera, prosegue nel giorno seguente con due gare distance con partenze ad intervalli sempre in tecnica libera. Riposo e trasferimento il 31, mentre il 2019 viene inaugurato in Val Muestair, Svizzera, dove si tiene l’ultima sprint del Tour, ancora in tecnica libera. Altro trasferimento ed il 2 si va ad Oberstdorf, in Germania, dove le atlete sono chiamate ad ...

Classifica Coppa del Mondo sci alpino 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Marcel Hirscher in testa - Dominik Paris è quinto! : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 18 novembre con lo speciale di Levi (dopo la cancellazione del gigante di Soelden) e sarà la grande occasione per Marcel Hirscher di entrare ancor più nella leggenda, con la rincorsa alla ottava Coppa di Cristallo consecutiva per rimpolpare ulteriormente un record assolutamente scintillante. L’austriaco avrà di fronte a sé un nutrito gruppo ...

Biglietti Roma-Porto - andata ottavi Champions League 2019 : come acquistare i tickets per il 12 febbraio : Martedì 12 febbraio si giocherà Roma-Porto, andata degli ottavi di finale della Champions League 2019 di calcio. I giallorossi affronteranno il Porto allo Stadio Olimpico e andranno a caccia di un risultato importante per avvicinare la qualificazione al turno successivo, da ottenere poi in occasione del match in trasferta in programma tre settimane dopo. I capitolini vogliono regalare una grande soddisfazione al proprio pubblico e sognano di ...

Biglietti Juventus-Atletico Madrid - ritorno ottavi Champions League 2019 : come acquistare i tickets per il 12 marzo : Martedì 12 marzo si giocherà Juventus-Atletico Madrid, ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2019 di calcio. I bianconeri affronteranno gli spagnoli all’Allianz Stadium di Torino e andranno a caccia della qualificazione al turno successivo, si ripartirà dal risultato ottenuto al Wanda Metropolitano della capitale iberica e i Campioni d’Italia vorranno il risultato pieno per proseguire la propria avventura nella ...

Calendario ATP Tennis 2019 - le date e il programma di tutti i tornei. Stagione lunghissima da gennaio a novembre : Ci siamo, una nuova Stagione di grande Tennis sta per cominciare. A partire dalla prossima settimana si comincerà a fare sul serio in un’annata lunghissima in cui gli impegni per i giocatori saranno molteplici. Si partirà dall’ultimo giorno del 2018 per arrivare alle Finals di Coppa Davis di fine novembre 2019. Un percorso lastricato di difficoltà e di prove complicate che i protagonisti di racchetta e pallina dovranno superare per ...

Calendario Mondiali sci alpino 2019 : programma - orari e tv. Le date della manifestazione : I Mondiali 2019 di sci alpino si disputeranno ad Are (Svezia) dal 4 al 17 febbraio. Sarà la celebre località scandinava a ospitare la rassegna iridata che si preannuncia particolarmente avvincente ed emozionante, il Calendario prevede ovviamente la disputa di tutte le specialità: discesa libera, superG, gigante, slalom, combinata ovviamente per entrambi i sessi. Di seguito il Calendario completo, il programma dettagliato, tutte le date e gli ...

Elezioni amministrative 2019 : il direttore del Mercato coperto scende in campo con una nuova lista civica : In un clima politico un po' frammentato e in attesa delle Elezioni amministrative del 2019, la sfida si fa ogni giorno più interessante. A scendere in campo, in questi giorni, con una lista civica dal ...

Sci di fondo - Tour de Ski 2019. Francesco De Fabiani : “Non ho centrato la top ten - mi concentro sulle mass start” : Francesco De Fabiani ha concluso al 18° posto la 15 km a tecnica libera di Dobbiaco, seconda tappa del Tour de Ski di sci di fondo. L’azzurro era partito a spron battuto e aveva sognato un piazzamento nella top ten ma nel finale è calato, riuscendo comunque a contenere il distacco dal vincitore entro un minuto. Il valdostano, che tornerà sulla neve a Capodanno per la prima sprint del 2019, ha analizzato la sua gara ai microfoni della Fisi: ...

Sci di fondo - Tour de Ski Val Mustair 2019 : programma - orari e tv. Si gareggia il 1° gennaio! : Dopo un giorno di pausa, riprende il percorso della tredicesima edizione del Tour de Ski. A dodici ore dall’inizio del nuovo anno è già tempo di tornare sulla neve per la sprint a tecnica libera in Val Mustair, Svizzera. Dopo l’amara eliminazione in semifinale a Dobbiaco, per Federico Pellegrino è tempo di prendersi una rivincita sui 1400 metri che per tre volte lo hanno visto andare sul podio: in una di queste occasioni, e cioè nel ...

Ciclismo su pista - il calendario del 2019 : date - programma e tutti gli eventi. Europei e Mondiali il clou della stagione : Il 2019 sarà ricco di appuntamenti importanti per il Ciclismo su pista. La stagione ripartirà a gennaio con le ultime due tappe della Coppa del Mondo: dal 18 al 20 a Cambridge (Nuova Zelanda) e dal 25 al 27 a Hong Kong. Dal 27 febbraio al 3 marzo si svolgeranno a Pruszkow (Polonia) i Mondiali, che saranno anche l’ultimo grande appuntamento della stagione agonistica. Si tornerà poi in pista nel mese di luglio, in cui dal 9 al 14 Gand (Belgio) ...