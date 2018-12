Il 2019 per chi ha fretta

Cotton fioc - dal 2019 saranno banditi perché troppo inquinanti : Se il 2018 è iniziato all'insegna delle proteste per l'abolizione dei sacchetti di plastica per frutta e verdura nei supermercati, il 2019 è pronto per diventare l'anno in cui sono spariti i Cotton fioc dagli scaffali italiani. Dal primo gennaio del nuovo anno, infatti, i bastoncini di plastica con le estremità in cotone, usati soprattutto per la pulizia delle orecchie e per il trucco, saranno banditi perché troppo ...

Cosa vorrei dal 2019. Un programma politico per il nuovo anno : Una lista di dieci desideri per il nuovo anno. 1) Che vada in crisi al più presto il governo Salvimaio. Una buona occasione potrebbe essere offerta dal voto sull’autonomia delle Regioni. Speriamo accada al più presto, possibilmente ancora prima delle elezioni europee. Diamo modo ai Cinquestelle di sviluppare gli elementi migliori della loro identità abbandonando il soffocante e mortifero abbraccio con Salvini. 2) Che Matteo Orfini la ...

Buon 2019 con Lele Spedicato dei Negramaro in video per gli auguri speciali ai fan prima del tour : Lele Spedicato dei Negramaro in video augura Buon 2019 ai fan. Una vera sorpresa per tutti coloro che ne aspettavano il ritorno, dopo il dramma dell'emorragia cerebrale e la lotta per tornare a una vita normale. Il chitarrista della band, che sarà in tour a partire dal mese di febbraio, ha stappato una grande bottiglia per un augurio speciale a tutti i fan che aspettavano di rivederlo almeno in video. Il gruppo torna quindi alla ...

Saldi invernali 2019 - tutte le date regione per regione : il calendario completo : Saldi invernali 2019, le date ufficiali: tutto quello che c’è da sapere sul periodo dell’anno più conveniente per lo...

Atp Doha – Il 2019 inizia male per gli italiani : Berrettini e Lorenzi ko al primo turno : Esordio amaro per Berrettini e Lorenzi al torneo Atp di Doha: gli azzurri ko rispettivamente contro Bautista e Verdasco Il 2019 degli azzurri del tennis non inizia nel modo desiderato: Berrettini e Lorenzo non possono infatti sorridere, in Qatar, per la prima amara sconfitta all’esordio del torneo Atp di Doha. Il 22enne romano ha ceduto in due set al più esperto Bautista: lo spagnolo ha trionfato col punteggio di 1-6, 4-6, dopo ...

I 7 eventi chiave per l'economia nel 2019 : Per gli analisti l'economia del 2019 sarà determinata dagli effetti di alcune macro tendenze: dalle politiche di Trump alla strategia della Bce

Gemelli e Cancro - previsioni poco positive per i due segni dall'Oroscopo 2019 : Ogni Capodanno che arriva è un'occasione per sognare grandi cambiamenti e immaginare una vita migliore, anche se spesso le aspettative vengono poi tradite: ogni anno tuttavia è tradizione andare a consultare l'oroscopo del proprio segno zodiacale per intuire cosa potrebbe accadere e quali sono i comportamenti più idonei per fronteggiare le varie difficoltà della vita. Di seguito andremo a trattare in particolare l'oroscopo del 2019 dei segni dei ...

Basket - Eurolega 2019 : Milano ha ancora il dubbio Nemanja Nedovic per il Buducnost : Continua a rimanere in dubbio la posizione di Nemanja Nedovic. Il giocatore dell’Olimpia Milano, già assente nella gara persa contro Avellino dalla formazione di Simone Pianigiani, potrebbe non riprendersi in tempo utile per il match di Eurolega contro il Buducnost dall’affaticamento muscolare che lo ha tenuto fuori dalla trasferta irpina. Oltre a ciò, dalle pagine della Gazzetta dello Sport filtra anche una certa preoccupazione, ...

I 7 eventi chiave per l’economia nel 2019 : Grafici dell’andamento di azioni e indici in Borsa (Getty Images) Numerosi esperti concordano: il 2019 rischia di essere il peggiore anno per l’economia mondiale da oltre dieci anni a questa parte, dai tempi in cui il mondo era alle prese con la crisi finanziaria del 2008 – a sua volta la peggiore dai tempi della grande depressione. Previsioni funeste che parlano di una regressione globale, sincronizzata, di tutte le maggiori ...

Basket - Eurolega 2019 : Milano ha ancora il dubbio Nemanja Nedovic per il Buducnost : Continua a rimanere in dubbio la posizione di Nemanja Nedovic. Il giocatore dell’Olimpia Milano, già assente nella gara persa contro Avellino dalla formazione di Simone Pianigiani, potrebbe non riprendersi in tempo utile per il match contro il Buducnost dall’affaticamento muscolare che lo ha tenuto fuori dalla trasferta irpina. Oltre a ciò, dalle pagine della Gazzetta dello Sport filtra anche una certa preoccupazione, negli ambienti ...

Sport nel 2019 - i grandi eventi in programma. Le date e gli appuntamenti da non perdere : Sarà un 2019 particolarmente ricco per il mondo dello Sport, l’anno che sta per incominciare regalerà grandissime emozIoni per tutti gli appassionati che potranno gustarsi moltissimi eventi nel corso dei prossimi 12 mesi. Ce ne sarà per tutti i gusti nell’anno pre-olimpico, si stanno scaldando i motori verso Tokyo 2020 e non mancheranno manifestazioni di punta pronte a catturare l’attenzione. A gennaio imperdibile il Rally ...

Oroscopo 2019 di Paolo Fox - le previsioni segno per segno e una precisazione sul Cancro : Come ogni anno arriva puntuale l’Oroscopo di Paolo Fox presentato durante la puntata dell’ultimo dell’anno de I fatti vostri. Un’occasione per buttare un’occhio a cosa dicono le stelle di questo 2019 e per chiarire come influirà Saturno contro sul Cancro. ARIETE ARIETE. Amore: maggio e giugno possibilità di riscatto. 9, 15 e 16 luglio nuovi conflitti. Un grande amore può rinascere ad agosto. TORO TORO. Amore: ...

Il 2019 è arrivato per primo in Nuova Zelanda : In Nuova Zelanda hanno brindato per primi al Capodanno 2019. Sull'isola di Samoa e nella Repubblica di Kiribati è partita una festa lunga 26 ore, quelle che occorrono a tutti i Paesi del mondo per salutare il 2019.

Buffon pronto per un 2019 da urlo : la Champions contro la Juve - poi la politica : Gigi Buffon si approccia al 2019 con la voglia di ottenere il risultato più rincorso negli ultimi anni: la vittoria della Champions Il portiere del PSG Gigi Buffon, ha parlato ai microfoni del Corriere della Sera delle novità che potrebbero giungere nel nuovo anno per la sua carriera. La voglia di vincere la Champions League è enorme per Buffon, che ci proverà col club francese: ”Incontrare la Juve in Champions? In finale no perché vorrei ...