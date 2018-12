I riti di Capodanno | le cose da fare per iniziare il 2019 sotto i migliori auspici

vanityfair

(Di lunedì 31 dicembre 2018) 12 CHICCHI D’UVA A RITMO DELLE CAMPANEIL LAGO GHIACCIATOMELAGRANAPIOMBOMUTANDE ROSSEMONETEDI PIATTI ROTTI E OGGETTI BUTTATI DALLA FINESTRAA TUTTO TONDOTU CHIAMALO SE VUOI COTECHINOPIÙ VISCHIO PER TUTTIBOTTI108 PECCATI DA ESPIAREUNA NOTTE AL CIMITERODIVINAREGLI ANIMALI DI7 VOLTEFERTILITÀ QUESTIONE DI COLOREIL PUDDING DIMAKE A LISTSi chiamavano strenae i doni che gli antichi romani usavano scambiarsi all’inizio dell’anno, inizio indicato da Giulio Cesare nel primo di gennaio in quel calendario che è ancora la base del nostro. E ancora oggi fra l’ultimo giorno dell’anno e ilci si scambiano auguri e si fannopropiziatori anche se non si donano più fichi accompagnati da ramoscelli d’alloro come le strenne, dal bosco della divinità Strenia.Ci sonoper scacciare il maligno in tutte le fine d’anno. Bruciano il vecchio (anno) in forma di fantoccio ...