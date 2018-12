I morti per la tempesta “Usman” che ha colpito le Filippine dopo Natale sono almeno 68

Piogge torrenziali nelle Filippine : 68 morti per frane e inondazioni : nelle Filippine 68 persone hanno perso la vita a causa di una tempesta che ha colpito il centro del paese la scorsa settimana: il nuovo bilancio è stato fornito oggi dalle autorità locali. Almeno 57 vittime si registrano solo nella regione di Bicol, a Sud-Est di Manila, altri 11 morti sono stati accertati sull’isola di Samar. La maggior parte dei decessi è avvenuta per annegamento o frane. La tempesta “Usman” ha colpito le ...

Giro d’Italia 2019 - il percorso e le 21 tappe ai raggi X. Tre cronometro impegnative e salite mitiche come Gavia e mortirolo : Oggi è stato presentato a Milano il percorso del Giro d’Italia 2019. La 102ma edizione della Corsa Rosa vedrà i corridori sfidarsi attraverso 21 tappe sulle strade del Bel Paese, con partenza da Bologna sabato 11 maggio e arrivo all’Arena di Verona domenica 2 giugno. Ci saranno ben tre cronometro individuali, per un totale di 58,5 km contro il tempo. Un percorso che offrirà poi grandi tapponi di montagna, con i corridori che dovranno ...

Bangladesh : scontri per il voto - 10 morti : ANSA, - DHAKA, 30 DIC - Almeno 10 persone sono rimaste uccise in scontri tra manifestanti e polizia in diverse zone del Bangladesh, mentre sono in corso le elezioni. Lo riferiscono i media locali. L'...

SPILLO SUD/ Reddito di cittadinanza - la mortificazione da evitare per il Mezzogiorno : L'ultimo rapporto Srm-Confindustria segnala un arretramento del Sud rispetto al resto del Paese. E lo cose non sembra potranno migliorare

Pediatria : Usa - 9.000 bambini morti in 18 anni per farmaci oppioidi e droghe : Roma, 28 dic. (AdnKronos Salute) - Negli Stati Uniti circa 9.000 fra bambini e adolescenti sono mo[...]

Vittorio Feltri - una tristissima verità su calcio e ultras : 'Cosa serve per evitare altre morti stupide' : Non lo scopriamo noi che il calcio è lo sport più divisivo, non solo in Italia bensì in tutto il mondo. Genera sentimenti di odio profondo e accende le violenze peggiori. Non sempre, per fortuna, però spesso. L' ultimo caso eclatante è avvenuto mercoledì prima della partita Inter-Napoli: un ...

Valanga Rigopiano - si indaga per depistaggio : a Gennaio 2017 la tragedia che causò 29 morti : Si indaga per depistaggio nella tragedia dell’hotel Rigopiano. Era il 18 Gennaio 2017, quando una Valanga travolse l’albergo di Farindola, nel pescarese. Il bilancio fu pesantissimo: 29 morti, con gli 11 superstiti miracolosamente sopravvissuti dopo essere rimasti ore e ore tra le macerie della struttura sommersa dalla slavina. Erano i giorni della grande emergenza neve e tutto l’Abruzzo soffriva dei disagi ...

Pediatra - Usa : 9.000 bambini morti in 18 anni per farmaci oppioidi e droghe : Negli Stati Uniti circa 9.000 fra bambini e adolescenti sono morti per avvelenamento da farmaci oppioidi e droghe tra il 1999 e il 2016. Cifre che mostrano un tasso di mortalità quasi triplicato nel tempo, a circa 1 su 100.000, in base ai dati dei Centers for Disease Control and Prevention (Cdc). Gli antidolorifici con obbligo di ricetta risultano implicati nel 73% dei decessi (6.561), la maggior parte non intenzionale (quasi ...

Francia : si aggrava il bilancio dell’incendio nella periferia di Parigi - 4 morti : Si è aggravato il bilancio dell’incendio divampato ieri sera un’abitazione nella periferia di Parigi, a Bobigny. Forti citate da Le Figaro riportano 4 vittime: in precedenza si era parlato di 3 vittime, 2 bambine e una ragazza. L'articolo Francia: si aggrava il bilancio dell’incendio nella periferia di Parigi, 4 morti sembra essere il primo su Meteo Web.

morti sul lavoro 2018 : anno nero per la Lombardia : Sono purtroppo ben 53 i lavoratori che hanno perso la vita in Lombardia nel 2018 mentre svolgevano la loro mansione. Tanti, ancora troppi secondo la Cgil Lombardia, i cui dati consentono a fine anno ...

Incendio alla periferia di Parigi - 3 morti : tra le vittime due bambine di 3 e 7 anni : La tragedia si è consumata nella serata di giovedì in un appartamento a Bobigny, capoluogo del dipartimento della Senna-Saint-Denis, periferia nord di Parigi. L’Incendio ha causato la morte di tre persone, due bambine e una ragazza di venti anni. Si contano anche dei feriti di cui tre in gravi condizioni.Continua a leggere