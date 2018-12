I 50 baci vip del 2018

Bianca Atzei bacia Jonathan Kashanian? I due vip vengono allo scoperto : Ma vuoi vedere che Bianca Atzei sta davvero con Jonathan Kashanian ? La voce riprende piede dopo che i due hanno pubblicato una foto di Natale in cui si mostrano davvero complici, le labbra a un ...

Grande Fratello Vip 3 - Stefano Sala e l'ex fidanzata Dasha : spunta un video del loro bacio : Stefano Sala, il modello che ha partecipato alla terza edizione del Grande Fratello Vip, il reality show andato in onda quest'autunno sulle reti Mediaset, aveva più volte manifestato la volontà di chiarire definitivamente la situazione rimasta in sospeso con la fidanzata (o ex fidanzata...) Dasha Dereviankina. Come ricordiamo perfettamente, all'interno della casa di Cinecittà, Stefano Sala ha legato moltissimo, giusto per usare un ...

Francesco Monte e Giulia Salemi innamorati - baci fuori dalla casa del Grande Fratello Vip : Francesco Monte e Giulia Salemi, spente le telecamere del Grande Fratello Vip continuano la loro storia d?amore. All?interno della casa di Cinecittà infatti, come riportato da...

Grande Fratello Vip : Silvia Provvedi è fidanzata! Non vede l’ora di ribaciarlo. Guarda il VIDEO : Silvia Provvedi non vede l’ora di baciare dopo mesi il misterioso fidanzato Malefix Silvia Provvedi, rifugiatasi, nelle scorse ore, in giardino, con Francesco Monte, confessa un desiderio inedito per il futuro imminente. La... L'articolo Grande Fratello Vip: Silvia Provvedi è fidanzata! Non vede l’ora di ribaciarlo. Guarda il VIDEO proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Grande Fratello Vip 2018 - Silvia Provvedi : "tra 4 giorni bacio qualcuno" - Malefix è avvisato - : ... dunque, riusciranno a separarsi o il loro rapporto raggiungerà un grado più alto? Stella Dibenedetto, ilsussidiario.net

Grande Fratello Vip 2018/ Video - Silvia Provvedi : 'tra 4 giorni bacio qualcuno' - Malefix è avvisato - IlSussidiario.net : Grande Fratello Vip 2018, chi sarà il finalista? Walter Nudo resta il favorito. Silvia Provvedi supera Francesco Monte nei pronostici.

GF Vip - la confessione segreta di Ivan su Francesco Monte : 'C'è stato un bacio passionale' : ArrIvano nuove confessioni segrete sul Grande Fratello Vip e in particolar modo su Francesco Monte, tra i protagonisti più discussi di questa terza edizione del reality show Mediaset. In queste ore, infatti, Ivan Cattaneo intervistato da Federica Panicucci a Mattino 5 ha rivelato che tra lui e Francesco ci sarebbero stati dei momenti di tenerezza all'interno della casa e anche un bacio che lui ha definito passionale. la confessione di Ivan ...

Grande Fratello Vip - Ivan Cattaneo confessa a Mattino 5 : 'Ho baciato Francesco Monte. E la lingua...' : Altro che balle, al Grande Fratello Vip il bacio 'omo' tra Francesco Monte e Ivan Cattaneo c'è stato davvero. Almeno questo è quanto afferma lo stesso Cattaneo a Mattino 5 di Federica Panicucci , in ...

Gf Vip - Ivan Cattaneo confessa : "Il bacio con Monte c'è stato" : E se la scorsa settimana la produzione del Gf Vip aveva preparato uno scherzo per Giulia Salemi, ora sembra che quel bacio fra Francesco Monte e Ivan Cattaneo ci sia stato davvero. A Mattino 5 , ...

Gf Vip - Giulia Provvedi bacia il suo Gollini : la foto su Instagram - senza commenti - : Giulia Provvedi è uscita dalla Casa del Grande Fratello Vip , e ci ha tenuto subito a stoppare le voci sulla presunta crisi della sua relazione con il fidanzato, il portiere dell'Atalanta , ex Verona ...

GF Vip 3 : Giulia Provvedi - Pierluigi Gollini e il bacio social dopo il presunto tradimento : Giulia Provvedi, uscita dalla casa del Grande Fratello Vip 3, ha deciso di fare chiarezza sul presunto tradimento del compagno Pierluigi Gollini, millantato dall'influencer Deianira Marzano. La Donatella non ha ancora rilasciato alcuna intervista sull'argomento, ma ha preferito far parlare le immagini per mettere a tacere ogni pettegolezzo.dopo le voci messe in circolo dalla blogger napoletana, che ha ricevuto negli scorsi giorni ...

Gollini ritrova la sua Giulia Provvedi : un bacio appassionato per il primo scatto social dopo il GF Vip : Pierluigi Gollini e Giulia Provvedi si riabbracciano dopo l’eliminazione della fidanzata del calciatore dal Grande Fratello Vip: la prima foto social Pierluigi Gollini, dopo più di due mesi di attesa, riabbraccia Giulia Provvedi. La fidanzata del calciatore, ‘reclusa’ dentro la casa del Grande Fratello Vip, è stata eliminata nella scorsa puntata del reality ed è potuta correre tra le braccia del suo portiere. dopo le ...

Giulia Salemi/ La doccia bollente con Francesco Monte ed i baci alla luce del sole - Grande Fratello Vip - - IlSussidiario.net : Giulia Salemi non nasconde le sue preoccupazioni per il suo rapporto con Francesco Monte, secondo finalista del Grande Fratello Vip.

Grande Fratello Vip - eliminata Jane Alexander che rivede Elia Fongaro : i baci appassionati che hanno un sapore di show : L'attrice italo-britannica eliminata nella dodicesima puntata del reality. L'incontro con l'ex velino