blogo

: I 10 momenti cult televisivi del 2018, fra addii e ritorni (video) - tvblogit : I 10 momenti cult televisivi del 2018, fra addii e ritorni (video) - SerieTvserie : I 10 momenti cult televisivi del 2018, fra addii e ritorni (video) - Alessio_90__ : RT @SeeLallero: Il giorno di San Silvestro su TvBlog scopriremo anche i 10 momenti cult che hanno caratterizzato il 2018, tra addii e...rit… -

(Di lunedì 31 dicembre 2018)E' vero che va a concludersi un anno altrettanto ricco di eventie che in gran parte ve li abbiamo raccontati puntualmente su TvBlog, ma è anche vero che va a concludersi uncaratterizzato dasofferti ed'eccellenza, casi da reality show e inevitabili quanto curiosi fuori programma. In tempo di somme tirate, diamo un'occhiata agli eventi di cui si è più parlato nell'arco dei 12 mesi in ordine temporale: dall'inizio dell'anno al più recente. Il ritorno di Paola Perego in TV E' il 12 gennaioquando Paola Perego torna a fare capolino sul piccolo schermo a distanza di quasi un anno dal brutto colpo subìto per la sospensione del suo programma Parliamone Sabato in seguito a un polverone mediatico sollevato dalla tristemente celebre lista sulle donne dell’est per cui fu accusata di sessismo. Per riprendersi ciò che per mesi ha perduto, le viene data la ...