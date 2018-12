Hotel Transylvania 2 film stasera in tv 31 dicembre | cast | trama | streaming

cubemagazine

: ¤ Recensione Hotel Transylvania 3 – Una vacanza mostruosa - Cinemaedintorni : ¤ Recensione Hotel Transylvania 3 – Una vacanza mostruosa - annideiricordi : @TgLa7 ?? 'Domani sera parleranno' semmai... La grammatica questa sconosciuta! In ogni caso grazie per averci avvisa… - andr3w_mnt : capodanno con Rai2: Hotel Transylvania 2 e Rulph spaccatutto + copertina -

(Di lunedì 31 dicembre 2018)2 è ilin tv lunedì 312018 in onda in prima serata su Rai 2. Di seguito ecco scheda,, trailer dele dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TVin tv:La regia è di Genndy Tartakovsky. Ilè composto da Claudio Bisio, Cristiana Capotondi, Adam Sandler, Selena Gomez, Steve Buscemi.in tv:Il Conte Dracula e sua figlia Mavis, i coniugi Frankenstein, la famiglia di lupi mannari composta da Wayne e Wanda, Murray la mummia e Griffin, l’uomo invisibile, sono tornati. All’le cose vanno benone soprattutto da quando Dracula ha aperto le porte dell’albergo anche agli ospiti umani. Intanto la famiglia del Conte si è allargata: Mavis ha avuto un bambino, Dennis. Drac adora il nipotino, che perà non manca ...