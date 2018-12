Ha un malore e muore La figlia di 7 anni alla mamma | “Papà dorme da ieri e non si

Novara - colpito da malore muore in casa - la figlia di sette anni veglia il papà separato tutta la notte : La bambina non riesce a lanciare l'allarme con il cellulare e si addormenta. Solo il giorno dopo l'ex moglie, preoccupata, entra in casa

Stroncato da un malore mentre si prepara per la messa della Vigilia - don Giorgio muore a 64 anni : Don Giorgio Bolzoni, sacerdote molto noto a Novara dato che era stato parroco in diverse comunità, attualmente insegnava in una scuola superiore della città. Si è sentito male a 64 anni mentre si trovava a casa sua e si preparava per la messa della Vigilia di Natale. Sabato i funerali a Pernate.Continua a leggere

Lutto a Forlì - malore improvviso in strada mentre torna a casa : Marco muore a 27 anni : Marco Tentoni, che aveva compiuto poco più di un mese fa 27 anni, è morto stroncato da un malore improvviso mentre tornava a casa sabato notte. È riuscito a chiamare i soccorsi, ma quando l'ambulanza è arrivata era troppo tardi. Ulteriori analisi sulla salma aiuteranno a stabilire le cause del decesso: "Continua a leggere

Pompei - muore a soli 23 anni : Ines è venuta a mancare dopo un malore fulmineo : Una vera e propria tragedia, l'ennesima capitata ad una giovane vittima che è purtroppo volata in cielo prematuramente, causando un grandissimo dolore in tutti coloro i quali la conoscevano. Il drammatico episodio si è verificato nella provincia di Napoli, precisamente nel noto comune di Pompei, straziato per la perdita di Ines De Honestis, una giovane ventitreenne, stroncata improvvisamente da un malore. Secondo quanto riferisce il noto sito ...

Operaio colpito da malore muore su piattaforma al largo di Giulianova : Teramo - Un Operaio 57enne di Cappelle sul Tavo, Vitangelo Stallone, nella tarda serata di ieri sulla piattaforma Eleonora, al largo di Giulianova. Il decesso sarebbe dovuto ad un malore che ha colpito l'uomo ma sarà l’autopsia stabilita dal pm di turno Stefano Giovagnoni a doverlo accertare. L’allarme è scattato intorno alle 21 quando l’uomo è stato trovato vicino al bagno da altri dipendenti allarmati per il fatto di non ...

Montesilvano - malore in un locale : muore maresciallo polizia municipale - disposta l’autopsia : Grave lutto per la polizia municipale di Montesilvano, nella provincia di Pescara. Il maresciallo Sergio D'Alonzo, cinquantacinque anni, si è sentito male mentre si trovava in un locale di Silvi Marina ed è morto. Il sindaco: "Una notizia che tinge di tristezza tutta la comunità montesilvanese". disposta l'autopsia.Continua a leggere

Foggia-Cremonese - tifoso grigiorosso muore/ malore in trasferta sul pullman : curva rossonera in silenzio : Poche ore prima della gara Foggia-Cremonese si è consumata una tragedia con la morte di un tifoso grigiorosso. Cosa è successo...

Ha un malore dal veterinario e muore : l’anno scorso gli venne rimosso uno stuzzicadenti dal cuore : Il cicentino Enzo Oliviero, detto "Holly", lo scorso anno era stato operato al cuore, da dove gli era stato estratto uno stuzzicadenti.Continua a leggere

Arma in lutto : malore in casa - il carabiniere Gaetano Scola muore a 52 anni : È morto a 52 anni il maresciallo maggiore dei carabinieri Gaetano Scola, effettivo al Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia carabinieri di Pordenone. A trovarlo privo di vita in casa sua moglie. Fra qualche giorno gli sarebbe stato tributato l’encomio semplice per l’attività investigativa svolta a seguito dell’omicidio dei fidanzati Teresa e Trifone.Continua a leggere

Venezia - muore a 12 anni per un malore improvviso : stroncato da un'emorragia cerebrale : Quella che si sta per raccontare è l'ennesima tragedia in cui a perdere la vita è un bambino, residente nella provincia di Venezia, precisamente nel piccolo comune di Portogruaro. Si tratta del dodicenne, Filippo Acampora, deceduto martedì 27 novembre, nel cuore della notte improvvisamente a causa di un malore: il giovane è stato vittima di un'emorragia cerebrale che non gli ha lasciato scampo nonostante la corsa in ospedale. Secondo quanto ...

Imperia - malore improvviso in casa : bimba di 22 mesi muore tra le braccia della madre : Inutili i tentativi di rianimarla, prima da parte dei genitori e poi dei medici intervenuti sul posto, che sono durati oltre un'ora e mezza. La bambina è spirata poco dopo l'arrivo in ospedale a causa di un attacco cardiaco la cui origine però non è stato possibile accertare subito.Continua a leggere

Muore in casa per un malore improvviso il cuoco della caserma di Ederle : Tim Gulli, cuoco della caserma di Ederle, in provincia di Vicenza, è morto a causa di un malore a soli 45 anni.Continua a leggere