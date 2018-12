Governo | Conte | durerà 5 anni | nessun pericolo di derive plebiscitarie

Manovra - scene di esultanza sui banchi del Governo. Conte 'L Italia è ripartita' : 313 sì, 70 no, Pd e Leu che non partecipano al voto in segno di protesta. È finita così - alla Camera - la giornata conclusiva per l'approvazione della Manovra , con l'iter più tormentato della storia ...

Manovra approvata - esultano Conte e il Governo. Ue : "Vigileremo" : Il premier: "Presto si vedranno gli effetti". Tria: "E' la legge di bilancio che volevamo". Moscovici

Autostrade - stop agli aumenti Il Governo Conte prepara il blocco : Si verso una sterilizzazione degli aumenti dei pedaggi su una gran parte della rete autostradale. E' quanto riferiscono fonti del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che evidenziano come si respiri "aria di ottimismo per una sterilizzazione ormai giudicata certa degli aumenti delle tariffe su gran parte della rete autostradale". Segui su affaritaliani.it

Femminicidio - Giuseppe Conte : "Governo determinato a combattere questa piaga" : "Mi ha profondamente colpito la notizia degli omicidi di tre donne, avvenuti a poca distanza l'uno dall'altro, in tre diverse località del Paese. Un uomo ha ucciso l'ex moglie a Giarre, in Sicilia. A Falciano del Massico, nel casertano, una donna è stata trovata morta in strada dopo una lite con il marito. E ancora, a Brunico, in provincia di Bolzano, è stato trovato il cadavere di una donna. Tre casi in poche ore che ...

Autostrade - stop agli aumenti Il Governo Conte prepara il blocco : Si verso una sterilizzazione degli aumenti dei pedaggi su una gran parte della rete autostradale. E' quanto riferiscono fonti del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che evidenziano come si respiri "aria di ottimismo per una sterilizzazione ormai giudicata certa degli aumenti delle tariffe su gran parte della rete autostradale". Segui su affaritaliani.it

Alessandra Ghisleri - il sondaggio tombale su Giuseppe Conte e Governo : quanto è sprofondato il gradimento : Il premier Giuseppe Conte ha tirato in ballo i "sondaggi positivi", ma forse pecca di ottimismo. Secondo l'ultima rilevazione di Alessandra Ghisleri di Euromedia Research, citata da Augusto Minzolini nel suo retroscena sul Giornale, il gradimento al 60% per il governo fotografato da Pagnoncelli sare

Università e ricerca : gli studenti contestano i tagli - il Governo parla di accantonamenti. Fondi sacrificati per l'accordo con Europa : ... da un lato, non ha eliminato la figura dello studente idoneo non beneficiario di borsa di studio e, dall'altro, non ha previsto "una politica di assunzione e stabilizzazione di personale docente che ...

Conte apre a rimpasto di Governo e tagliando al contratto : Quasi tre ore di conferenza stampa sono state una bella prova per il premier Giuseppe Conte. La consacrazione della sua crescita come figura politica confermata dall'alto gradimento degli italiani per il suo profilo da democristiano molto sornione e al tempo stesso scolorito quanto basta pur di emergere esercitando l'arte della mediazione ...

Conte : «Non siamo il Governo delle lobby». : Il presidente del Consiglio incontra la stampa: «Rimpasto? Valuteremo». Comunque - precisa - «fra 5 anni libero la poltrona»

Sisma Catania - 10 milioni per 9 comuni colpiti - Conte : “Dal Governo risposta immediata” : Il Consiglio dei ministri di questa sera ha dichiarato lo stato d'emergenza per 12 mesi per i 9 comuni colpiti dal Sisma di Santo Stefano. Il presidente del Consiglio: "Il governo ha dato risposta immediata per Catania: stanziati 10 milioni per le prime attività di soccorso. Siamo vicini, in modo concreto, alle comunità colpite dal terremoto".Continua a leggere

Dalla manovra al rimpasto di Governo - la conferenza stampa di Conte : Abbiamo un debito che incute un certo timore, ma è sotto controllo e non così spaventoso, siamo la settima economia del mondo e abbiamo un forte risparmio privato». Le pensioni e Molière «Non abbiamo ...

Etna - Conte : da Governo arrivata risposta immediata e concreta : Roma, 28 dic., askanews, - 'Il governo ha dato risposta immediata per #Catania: deliberato in Consiglio dei ministri lo stato di emergenza e stanziati 10 milioni per le prime attività di soccorso. ...

Giuseppe Conte da avvocato del popolo ad avvocato del Governo : Quando la conferenza stampa di fine anno termina dopo quasi tre ore, si è già capito da un po' che il percorso della costruzione di un premier da qualche parte si è inceppato. Giuseppe Conte è un uomo di mondo, piglio garbato, eloquio cortese. Ed è anche un funzionalissimo avvocato della coalizione che è chiamato a rappresentare, olio versato a placare l'acqua bollente di due assai più focosi ...

Conte : “Non escludo la possibilità di un tagliando al contratto di Governo. Possono emergere nuove sensibilità” : Sul contratto di governo “la possibilità di un tagliando non è da escludere, per vedere cosa si può fare meglio e introdurre nuove misure, eventualmente”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nella conferenza stampa di fine anno a Roma rispondendo a una domanda sulla possibilità di una verifica dell’accordo M5s-Lega. L'articolo Conte: “Non escludo la possibilità di un tagliando al contratto di governo. ...